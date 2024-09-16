О погоде в Казахстане на 17-19 сентября рассказали синоптики

Погода
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По республике прогнозируется усиление ветра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды на 17-19 сентября представили в РГП «Казгидромет, передает Kazpravda.kz 

По данным метеослужбы, в ближайшие дни обширный антициклон также будет охватывать большую часть Казахстана, поэтому будет сохраняться погода без осадков. Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, которые принесут дожди с грозами.

По республике также прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября заморозки до 2-5 градусов.

Температура воздуха днем ожидается: на западе республики +20+28°С, на северо-западе +12+23°С, на востоке +5+20°С, на юге +20+30°С, на севере и в центре страны +10+20°С, на юго-востоке +17+28°С.

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