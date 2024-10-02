О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

На юго-западе, юге и юго-востоке страны прогнозируется дождливая погода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, очередной северо-западный антициклон будет оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, с ним ожидается прохладная погода и преимущественно без осадков.

Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди, с грозами, отметили синоптики.

3 октября на юго-западе прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.

В северных, восточных и центральных регионах республики в ночные часы температура воздуха понизится до 2-8 мороза.