О погоде в Казахстане на предстоящие выходные рассказали синоптики
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Прогноз погоды по Казахстану на 3 - 5 августа предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz
По данным метеорологов, в предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, а на западные и южные регионы республики постепенно начнет смещаться отрог антициклона с районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков.
На западе страны днем ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе +40+45°С, на остальной территории резких изменений не ожидаются.