О погоде в Казахстане на предстоящие выходные рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеорологов, в предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, а на западные и южные регионы республики постепенно начнет смещаться отрог антициклона с районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков.

На западе страны днем ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе +40+45°С, на остальной территории резких изменений не ожидаются.