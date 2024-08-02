О погоде в Казахстане на предстоящие выходные рассказали синоптики

Погода
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на 3 - 5 августа предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеорологов, в предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, а на западные и южные регионы республики постепенно начнет смещаться отрог антициклона с районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков.

На западе страны днем ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе +40+45°С, на остальной территории резких изменений не ожидаются.  

 

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