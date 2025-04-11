В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, на большей части страны ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и возможным градом. Ночью на северо-западе и севере возможны осадки (дождь и снег).

Сильные дожди и снег ожидаются:

12 апреля в Костанайской области;

13-14 апреля в Акмолинской области;

14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Абайской и Жетысуской областях, в области Улытау.

По республике — туман.

«Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также 12-14 апреля в Актюбинской, и 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 1-3 градуса», — рассказали в метеослужбе.

Температура воздуха днем:

На западе температура повысится с 13-20 до 17-23 градусов.

На юго-западе — с 15-20 до 22-27 градусов.

На северо-западе — с 8-15 до 12-20 градусов.

На севере и в центре температура понизится с 20-25 до 10-15 градусов.

На востоке — с 23-29 до 12-20 градусов.

На юге — с 28-33 до 23-28 градусов.

На юго-востоке — с 23-33 до 18-25 градусов.