О резкой смене погоды предупредили казахстанцев

Погода
90
Венера Баталова
корреспондент

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, на большей части страны ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и возможным градом. Ночью на северо-западе и севере возможны осадки (дождь и снег).

Сильные дожди и снег ожидаются:

12 апреля в Костанайской области;

13-14 апреля в Акмолинской области;

14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Абайской и Жетысуской областях, в области Улытау.

По республике — туман.

«Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также 12-14 апреля в Актюбинской, и 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 1-3 градуса», — рассказали в метеослужбе.

Температура воздуха днем:

На западе температура повысится с 13-20 до 17-23 градусов.

На юго-западе — с 15-20 до 22-27 градусов.

На северо-западе — с 8-15 до 12-20 градусов.

На севере и в центре температура понизится с 20-25 до 10-15 градусов.

На востоке — с 23-29 до 12-20 градусов.

На юге — с 28-33 до 23-28 градусов.

На юго-востоке — с 23-33 до 18-25 градусов.

#погода #прогноз #синоптики

Популярное

Все
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Когда воде требуется особое разрешение
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Актуальные проблемы юридического образования: вопросы и рекомендации
Блистали на ринге в Астане и Фос-ду-Игуасу
Готовиться к первому классу нужно сейчас
Ставить и достигать цели
Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР
Боевой путь пулеметчика
Самые редкие анималистические фототрофеи добыли наши школьники
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Человек космического масштаба
На юность пришлась война
В галерее LM Kulanshi Аrt Space открылась выставка «Сыновья шамана»
БНУ: будем надеяться на успех
Особый шарм диких тюльпанов
Машинист – это звучит гордо
Имеют право?
Шагом марш!
Праздник равных шансов
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В каких районах Астаны появятся новые школы
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Остались ордена на парадном костюме
Размышления в контексте истории
Столица собрала юные таланты всех этносов Казахстана
Компания Apple открыла доступ к медицинским сервисам в Казахстане
В области Абай открылись две новые школы
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
В Актюбинской области приведут в порядок 464,1 км автодорог
Токаев озвучил ряд предложений на саммите «Центральная Азия – Европейский Союз»
«Память Победы: Единство поколений и народов»: Международная конференция прошла в Алматы
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

О погоде в Казахстане до пятницы рассказали синоптики
Спасатели обратились к астанчанам в связи с непогодой
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]