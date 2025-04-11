В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля, передает Kazpravda.kz
По данным синоптиков, на большей части страны ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и возможным градом. Ночью на северо-западе и севере возможны осадки (дождь и снег).
Сильные дожди и снег ожидаются:
12 апреля в Костанайской области;
13-14 апреля в Акмолинской области;
14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Абайской и Жетысуской областях, в области Улытау.
По республике — туман.
«Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также 12-14 апреля в Актюбинской, и 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 1-3 градуса», — рассказали в метеослужбе.
Температура воздуха днем:
На западе температура повысится с 13-20 до 17-23 градусов.
На юго-западе — с 15-20 до 22-27 градусов.
На северо-западе — с 8-15 до 12-20 градусов.
На севере и в центре температура понизится с 20-25 до 10-15 градусов.
На востоке — с 23-29 до 12-20 градусов.
На юге — с 28-33 до 23-28 градусов.
На юго-востоке — с 23-33 до 18-25 градусов.