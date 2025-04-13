О ситуации на водохранилищах страны рассказали в отраслевом министерстве

Водное хозяйство
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Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

По состоянию на 13 апреля ситуация такова:

На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден.

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 53 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 41,7 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища – 7,5 кубометра в секунду.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 465 кубометров в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 2100 кубометров воды в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 2 кубометра в секунду.

Из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 81,4 кубометров воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 643,3 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 1348 кубометров воды в секунду.

#паводки #водохранилища #сброс воды

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