О сокровищах степи - конкретно

По итогам конкурса Гран-при получила Сунгыла Мырзабеккызы, ученица школы имени Кадира Мырза Али города Астаны.

Среди авторов эссе, написанных на казахском языке, первое место занял Даниал Кайрошев, ученик 8 класса средней школы села Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области. На втором месте – Айсана Серикова, ученица гимназии № 3 имени Малика Габдулина города Кокшетау, на третьем – Жанель Аламанова, ученица 8 класса областной школы-интерната города Талгара.

Среди авторов работ, написанных на русском языке, первое место получила Анэля Койбагарова, ученица общеобразовательной школы № 6 города Уральска. На втором месте - Диляра Маулим, ученица 9 класса школы №14 города Уральска округа Желаево, на третьем – Сабина Куанбекова ученица 9 класса школы села Урожайного района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

В этом году на конкурс эссе поступило 212 работ. Отбор проводился в два этапа. На первом сотрудники музея-заповедника «Ботай» отобрали 101 лучшее сочинение, из них 63 были на казахском и 38 на русском языке. На втором этапе работы учащихся проверяли казахстанские историки и филологи.

«Что меня удивило на уроках истории в школе, - пишет Сунгыла в эссе, - так это то, что я не смогла найти информацию о достижениях кочевой цивилизации среди других цивилизаций, таких как египетская, вавилонская, индийская, китайская, европейская! Куда делась славная история жителей Великой степи, которые организовывали походы до Европы, процветали на Шелковом пути, овладели могучим военным искусством? Интересно, что успех кочевой цивилизации связан с лошадью, поэтому собственные исследования еще больше заинтересовали меня изучать Ботайскую культуру».

- В конкурсе каждый год участвуют школьники 8-11 классов и учащиеся первых курсов учреждений среднего профессионального образования. За четыре года его проведения поступило свыше 500 сочинений на казахском и русском языках из разных городов и сел Казахстана. Следует отметить, что с каждым годом конкурс пользуется все большей популярностью среди молодежи. Победители и участники получили ценные призы, благодарственные письма, и, надеемся, дальнейший стимул для изучения родной истории, продолжения творческих поисков, исследовательской деятельности, - говорит Куаныш Шакшаков, директор музея-заповедника «Ботай».

История памятника археологии «Ботай» уводит нас в глубь тысячелетий, в эпоху энеолита. Именно на этом поселении древних коневодов Казахстана впервые в мире приручили лошадь, научились изготавливать кумыс, орудия труда для охоты и рыболовства.

Музей-заповедник «Ботай» изучает и популяризируют ботайскую культуру, которая является центром доместикации (одомашнивания) лошади. В настоящее время в фондах музея насчитавается свыше 10 тысяч находок. Памятники ботайской культуры расположены в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарских областях Казахстана.