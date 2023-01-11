О создании тройственного газового союза высказался Смаилов

По словам премьера, Казахстан не получал официальных предложений по созданию тройственного газового союза.

Архивное фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства прокомментировал вопрос о возможности создания тройственного газового союза Казахстана, России и Узбекистана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня официальных таких предложений по созданию тройственного газового союза мы не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", – сказал Смаилов.

Он отметил, что к этому часу проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству с Российской Федерацией в сфере обеспечения газом.

"Мы ожидаем очередного раунда переговоров с Газпромом в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Продолжаем работу в двустороннем формате", – дополнил глава Кабмина.