О стоимости обучения в вузах высказался Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что стоимость обучения в казахстанских вузах нельзя назвать высокой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По поводу стоимости обучения. К сожалению, она не такая высокая у нас. В каком отношении? Стоимость гранта не дает возможность нашим вузам развиваться, вкладывать в инфраструктуру, в лабораторию, привлекать сильных профессоров», – заявил Саясат Нурбек на брифинге в СЦК.

В этой связи, добавил он, его ведомство серьезно думает над тем, как развивать региональные в университеты, как давать им возможность развития академической инфраструктуры, строительства новых учебных корпусов, общежитий, формирования устойчивого кадрового костяка.

«Со следующего года начинается масштабная программа по развитию центров академического превосходства. Мы определили 15 региональных университетов и отдельно 5 педагогических университетов, в которых мы будем с 2024 года системно вкладываться, в первую очередь в инфраструктуру, лабораторное оборудование, развитие университетской науки. Инфраструктура наших университетов зажата. Мы эту масштабную программу развития региональных университетов начнем реализовывать. Да, главная задача – это обеспечение сохранения и расширения доступа к качественному высшему образованию», – резюмировал министр.