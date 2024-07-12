Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о пресечении деятельности религиозных радикалов в Астане, Шымкенте, Атырауской и Жамбылской областях, передает Kazpravda.kz

Оперативники взяли под стражу четырех граждан Казахстана и одного иностранца, подозреваемых в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке людей в этих целях.

«По месту проживания изъята религиозно-экстремистская литература и иные вещдоки. Один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане. В отношении еще двоих проверяется информация о регулярном употреблении «тяжелых» наркотиков», – рассказали в КНБ.

Досудебное расследование проводится по статьям 256, 257, 259 и 405 Уголовного кодекса РК.