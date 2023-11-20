Об изъятии рекордных партий наркотиков сообщили в МВД

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями с начала ноября провели ряд задержаний с изъятием крупных партий наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

По поступившей информации оперативные работники в Алматы задержали двоих жителей Жамбылской области. В их машине обнаружено 152 кг гашиша, который они перевозили в Алматы, чтобы сбыть.

1,2 кг закладки мефедрона нашли в автомобиле 24-летнего жителя Алматы. Парень задержан.

В руки семейских наркополицейских попали 2 жителя Павлодарской области. У закладчиков-складменов интернет-магазина изъяли 1 кг психотропного вещества а-PVP.

За организацию нарколаборатории задержан житель Алматы. В его арендуемой квартире изъято оборудование и предметы для изготовления наркотиков, 2 стеклянные колбы, канистры и 1,5 кг мефедрона.

16 ноября в поселке Узынагаш Алматинской области в организации нарколаборатории уличили двух алматинцев. В ходе обыска контейнера на территории дома изъято более 3 тонн прекурсоров, электронные весы, реактор, стеклянные колбы и 30 кг готового мефедрона.

«Всего с начала ноября из незаконного оборота сотрудниками подразделений по борьбе с наркопреступностью МВД изъято 208 кг различных наркотических средств», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов.

 

 

#МВД #наркотики #преступность #задержания #нарколаборатории

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