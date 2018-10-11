​Объединенные стремлением к миру

Рубеж полутора десятилетий

– Сегодня мы собираемся уже в шестой раз, – сказал Нурсултан Назарбаев­. – Мне приятно вновь увидеть наших старых друзей – участников прошлых заседаний. Рад приветствовать тех, кто впервые приехал в Астану. Наша столица в этом году отмечает свое двадцатилетие. Съезд лидеров мировых и традиционных религий можно назвать ее визитной карточкой, поскольку мы строили Астану как евразийский город будущего, открытый всем культурам. Принцип единства в разнообразии является подлинной философией казахстанской столицы.

В нынешнем году съезд отмечает юбилей – со времени проведения первого всемирного религиозного форума в казахстанской столице прошло 15 лет. Этот факт отметил в своем выступлении Глава государства.

Открывая пленарное заседание, Президент Нурсултан Назарбаев выразил глубокую признательность духовным лидерам, представителям международных организаций, политикам и экспертам за поддержку инициативы Казахстана по созыву съезда и их личное участие в его работе.

Перед самым открытием форума для высоких гостей прозвучала пес­ня о мире «Ақ көгершін» – «Белый голубь» на музыку Ахмета Жубанова. Ее исполнил хор участников фестиваля «Астана – голос мира», в который вошли вокалисты из Австралии, Венгрии, Грузии, Индонезии, Кыргызстана, ЮАР, КНР, Болгарии, Израиля, Индии, Италии, Японии, США и других стран. Песня прозвучала на казахском и английском языках и стала ярким призывом к миру, благоденствию и процветанию – эффектное и символичное начало мероприятия, которое стало международно признанной площадкой для диалога цивилизаций.

В эти дни в Астану со всего мира прибыли главы и представители самых разных конфессий – ислама, православия, католицизма, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также религиозных и общественных организаций. Всего во Дворце Мира и Согласия, где традиционно проходит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, собрались более 80 делегаций.

Президент рассказал об усилиях Казахстана и роли его столицы в деле продвижения идей миротворчества, партнерства, толерантности, созидания на глобальном уровне. Астана сегодня известна всему мировому сообществу как место, где проходят миротворческие процессы и рождаются объединяющие инициативы.

– Для нашей столицы характерен особый дух солидарности и взаимоуважения. За 3 года, прошедшие с прошлого съезда, в столице Казахстана проведены важные мероприятия глобального уровня. Принятые в Астане решения имели широкий международный резонанс, – подчеркнул Глава государства.

Главная тема VI cъезда – «Религиозные лидеры за безопасный мир». Она была выбрана исходя из ключевых глобальных трендов и вызовов и стала реакцией на сложившуюся ситуацию, когда во всем мире обостряются геополитические, межэтнические и межконфессиональные противостояния.

– Межцивилизационные конф­ликты выглядят абсурдно на фоне научно-технологического прогресса. Однако именно сейчас формируется облик будущего человечества. В каком состоянии мы сможем передать нашу общую планету грядущим поколениям – это главная цивилизационная проблема. Мы уже 18 лет живем в третьем тысячелетии, но мир, благополучие, достаток так и не стали основной тенденцией развития человечества. Мировое сообщество не смогло выбраться из зловещего круга взаимного недоверия, неприязни, конфликтнос­ти, – отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на проблеме роста геополитической напряженности и санкционных противостояний.

– Мы видим, что положение не только не выправилось, но и ухудшилось. Между странами и политическими блоками возводятся новые стены, новые «железные занавесы». Но самое опасное – в умах и сердцах людей усиливается взаимная отчужденность. Огромные усилия брошены на то, чтобы искать поводы для соперничества, а не основы для сотрудничества, на то, чтобы создавать средства уничтожения друг друга, а не совместные проекты для процветания народов. Скажем прямо, это глубоко ошибочный, тупиковый путь. Поэтому наш общий долг в том, чтобы содействовать возвращению человечества на магистраль прогресса, и промедление здесь недопустимо, – заявил казах­станский Лидер.

Президент подчеркнул, что, несмотря на бурное технологическое развитие и рост общемирового богатства, масштаб социальных бедствий продолжает увеличиваться. По данным ООН, 14% населения планеты хронически голодает, общее число безработных превысило 190 млн человек. Это усиливает социальное неравенство как питательную почву для радикализма. Поэтому центральным вопросом является безопасный, справедливый мир.

Глава государства рассказал об опыте Казахстана в деле укреп­ления взаимного уважения, конструктивного сотрудничества лидеров различных культур, религий и государств.

– В нашей стране зарегистрировано более 3,5 тысячи религиозных субъектов 18 различных конфессий. При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безо­пасности и защитой религиозных свобод. В нашей стране, по всеобщему признанию, удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты, – указал Президент.

Векторы взаимодействия

В своем выступлении на VI Съез­де лидеров мировых и традиционных религий Нурсултан Назарбаев не просто констатировал присутствие негативных тенденций и вызовов в развитии человечества, но и предложил конкретные меры, которые могут улучшить ситуацию. Отмечая важность принятия усилий по преодолению глобального кризиса доверия, Президент остановился на отдельных нап­равлениях совместной работы участников форума.

– В эру информационного общества мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира и согласия на глобальном уровне. Для этого предлагается создать на базе нашего съезда информационный портал, – сказал Глава государства. – Задача портала в том, чтобы помогать изучению и применению методов укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма и насилия в целом. Он может стать площадкой для работы с аудиторией верующих людей в глобальном формате. Каждый верующий сможет обратиться с вопросом или предложением к лидерам религиозных организаций, конфессиональных течений и получить обратную связь.

Также Президент предложил духовным лидерам обратиться к людям планеты с призывом о мире.

– Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности.

Такое обращение, по мнению Главы государства, можно было бы облечь в форму фетвы (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основанное на принципах ислама), энциклики (основной папский документ по тем или иным важнейшим со­циально-политическим, религиоз­ным и нравственным вопросам, адресованный верующим или епис­копам отдельной страны) и других посланий и обращений, в соответствии с практикой каж­дой из религий.

Кроме того, Нурсултан

Назарбаев отметил важность пропаганды культа знаний и просвещения, а также необходимость обеспечения доступности образования.

– Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях. Здесь чрезвычайно важное значение имеет и религиозное образование. Сейчас его платформой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации. Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей и политических идеологем, – конс­татировал Глава государства.

Президент призвал всех лидеров мировых и традиционных религий поддержать предложенные нашей страной действия по построению мира без ядерного оружия.

– Успех модернизации системы глобальной безопасности зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристское мышление и связанные с ним опасные анахронизмы, – подчерк­нул Нурсултан Назарбаев. – Пора оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным. Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в Манифесте «Мир. XXI век», который предполагает построение к 100-летнему юбилею ООН мира без ядерного оружия. Мы имеем на это моральное право, Казах­стан закрыл крупнейший в мире ядерный полигон и отказался от ядерного ракетного арсенала, четвертого по мощности. Если международное сообщество, включая религиозных лидеров, поддержит предлагаемые нами действия, эта цель, я думаю, может быть достижима.

Глава государства заверил, что Казахстан будет и впредь прилагать максимальные усилия по решению вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью.

– Для совместной реализации озвученных инициатив я готов учредить центр по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Мы должны совместно добиваться более безопасного мира и более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права. Хотелось бы еще раз обратить внимание на генеральную задачу, требующую решения нашими совместными усилиями, – переключить парадигму глобального мышления с конфронтации на кооперацию, перейти от сырьевого эгоизма, социального нигилизма и экономического национализма к ответственному поиску разумных компромиссов. Обратить вспять процессы тотального разобщения, не дать им перейти точку невозврата. Прекрасно понимаю масштаб этой цели, но вместе с тем осознаю, насколько мощным потенциалом обладает духовная сфера в мире.

Глава государства также проинформировал присутствующих о принятом решении вручить первую премию Съезда лидеров мировых и традиционных религий за вклад в межрелигиозный диалог Папскому совету Ватикана.

– Мы благодарны Святому прес­толу за большую работу по поддержке нашего форума, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев лично вручил награду представителю Папского совета Ватикана.

По окончании пленарного заседания Глава государства ознакомился с экспозициями Музея мира и согласия.

Сила духовности

Участниками съезда в Астане стали не только религиозные лидеры, но и политические. Такой состав спикеров, уже традиционно сложившийся для этого форума, еще больше подчеркивает значимость мероприятия как площадки для выстраивания продуктивного диалога между цивилизациями.

Так, на пленарном заседании съезда выступил Президент Рес­публики Сербия Александр Вучич. Он подчеркнул, что религия обладает огромным авторитетом и сильнейшими связями со светскими учреждениями мира, но иногда некоторыми людьми религиозные идеи, каноны и ценности используются для целей, не характерных для религий, в том числе в политических играх.

– Съезд же нацелен на то, чтобы посылы и видение нового мира в сфере религиозного, духовного развития были включены в основу международного правового порядка, – сказал Президент Сербии.

Он также подчеркнул, что, кроме производства и потребления материальных ценностей, каждый человек также является и духовным созданием, именно поэтому он неограничен в том, чтобы строить свою судьбу, видеть себя равным со всеми другими людьми этого мира и развиваться без комплексов и страхов, соблюдая положения своей веры. Постоянный мир на планете будет обеспечен тогда, когда каждый человек будет целостным в соответствии с тем, как ему определено Богом.

– Духовность является величайшей силой, направленной на объединение всего того, что существует. Благодаря ей мы учимся и критически оцениваем собственное прошлое, нравственные достижения и падения. Без духовности мы не могли бы понимать тот мир, в котором живем, не могли бы представлять и задавать направления на будущее. Не могли бы делать этот мир лучше. Именно поэтому, ваше превосходительство Президент Назарбаев, ваша инициатива 2003 года по созданию постоянного форума, где люди будут говорить о настоящем и перспективах нашего мира с религиозной точки зрения, абсолютно обоснована. Это видение будущего мира, – отметил Александр Вучич.

Верховный имам университета Аль-Азхар Шейх Мухаммад Ахмад ат-Тайеб отметил, что с 2001 года на войны в мире было потрачено 1,5 трлн долларов, и эта сумма приравнивается к 5-летнему бюджету такого экономически развитого государства, как Германия.

– Я задался вопросом: зачем, в чьих это интересах? Можно было потратить хотя бы сотую долю этой суммы на благо нуждающихся, бедствующих народов, на борьбу с бедностью, болезнями и невежеством. Помочь голодаю­щим, не имеющим крова, беженцам, – отметил Мухаммад Ахмад ат-Тайеб.

Он подчеркнул, что сегодняшний мир переживает очень серьезный кризис, наполненный болью, напряжением, опасения­ми, беспокойствами и ожиданиями от каждого дня самого худшего... XX век стал периодом двух мировых войн, жертвами которых стали миллионы человек. После них правители мира создали Организацию Объединенных Наций, устав которой гарантировал странам и народам право на безопасность, прогресс и процветание, но эти положения сегодня далеко не всегда соблюдаются.

XXI век, по мнению спикера, стал продолжением иного вида войн – террористических.

– Терроризм не сотворен ни исламом, ни христианством и ни иудаизмом. Терроризм является детищем несправедливой заблудшей международной политики, которая потеряла чувствительность к боли других людей, – подчеркнул Верховный имам Аль-Азхара.

Путь к гармонии

Всесвятейший и Блаженнейший Патриарх святого града Иерусалима, всей Палестины, Аравии, Сирии, обонпол (двух берегов) Иордана, Святого Сиона и Каны Галилейской Патриарх Феофил III в своем выступлении прежде всего выразил восхищение инициативой Президента Нурсултана Назарбаева проводить Съезды лидеров мировых и традиционных религий на регулярной основе. Он тепло поблагодарил Главу нашего государства за предоставленную представителям всех религий возможность встречаться на земле Казахстана и вести здесь конструктивный диалог.

Патриарх Феофил III большое внимание уделил роли и месту религиозных лидеров в деле установления мира на Земле. Он напомнил, что религия обеспечивает гармонию, и при этом важнейшую роль играют ее лидеры.

По его словам, наш мир сталкивается с жестокостью, и задача религий привести его к гармоничному развитию. Успех может быть достигнут лишь там, где религиозные лидеры действительно соответствуют своему предназначению. Застой и разрушения, неудачи обязательно будут там, где нет настоящего лидера. Сбой лидерства означает провал любой миролюбивой политики.

О роли религиозных лидеров, напомнил Патриарх Феофил III, хорошо сказано в Библии. «Вы – соль земли» – так называют апос­толов и праведников, которые своими молитвами спасают от гибели людей, придают жизни истинный смысл.

– «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям», – процитировал Патриарх Феофил III слова пророка Матфея.

Он также сравнил роль религиозных лидеров с городом на холме, который невозможно спрятать, с лампой, которая светит всем. Все религии милосердны. Религиозные лидеры должны помнить, что несут людям власть Бога. Бог же существует своими делами. У него нет насилия, следовательно, нет насилия и у его слуг – религиозных лидеров.

Поэтому, заключил Патриарх Феофил III, религиозные лидеры должны избавлять от насилия весь мир.

Главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосеф сообщил, что приехал из священного города Иерусалима на VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане с благословением для того, чтобы на благо мира трудились представители всех религий.

– Как учит наша вера, самое большое благословение – это мир. Шалом – мир – это одна из основ иудейской религии. Мир является основой для всего человечества, мир – это одно из имен бога. Необходимо поддержать тех, кто работает на благо мира, – отметил Ицхак Иосеф.

Как отметил раввин, его опыт говорит о том, что конфликты возникают из-за того, что люди не способны выслушать друг друга. Как только они попытаются это сделать, ситуация сразу изменится к лучшему. Это применимо как к внутреннему миру человека, отдельной семье, так и ко всему обществу. Все конфликты и войны в мире – результат неспособности людей услышать друг друга.

Ицхак Иосеф считает, что у разных людей в мире противоречивые мнения о причинах межрелигиозных и политических конфликтов. Поэтому инициатива Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева собраться за одним столом и постараться услышать друг друга очень важна.

– Теперь на нас, религиозных лидеров, ложится большая ответственность. Мы должны стать примером конструктивного диа­лога, – заключил главный Сефардский раввин Израиля.

Важность просвещения

Почетный председатель Папского совета по интерпретации законодательных текстов кардинал Франческо Коккопальмерио (Ватикан) отметил, что насилие – это фактически преступление против самого Бога, которое в конечном счете несет большой ущерб всем религиям.

– Религиозные лидеры выступают строителями безопасного мира, когда вносят свой вклад во всеобщее развитие членов сообщества. Они становятся живым примером для тех, кто находится вокруг, – подчеркнул он.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион зачитал приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем говорится о том, что собираемый в Астане Съезд лидеров мировых и традиционных религий способствует развитию межрелигиозного диалога, укреплению согласия и взаимопонимания среди людей. Сегодня стали особенно сильны угрозы крупных военных конфликтов, повысился градус напряженности и взаимного недоверия.

«К сожалению, экстремисты и террористы злоупотребляют чувствами верующих и, используя ложные религиозные лозунги, совершают свои преступные дея­ния. Проливая невинную кровь, они преследуют цель расколоть общество, настроить друг против друга людей разных вероисповеданий. В ответ на такие попытки мы призваны вновь и вновь твердо свидетельствовать о нашем совместном неприятии экстремизма и приверженности братскому миротворческому диа­логу. Обращаясь к религиозным, общественным и политическим лидерам, хотел бы выразить надежду на то, что наше сотрудничество будет и впредь приносить обильные добрые плоды», – говорится в обращении Патриарха Кирилла.

Выступая от своего имени, митрополит отметил, что, когда одни страны начинают вмешиваться под разными предлогами во внутренние дела других, это порождает беспорядок и войны. Рушится экономическая, социальная и академическая инфраструктура целых государств, что влечет за собой безработицу, отсутствие образования. В конечном итоге такое общество становится поставщиком будущих террористов, так как человека очень легко прельстить посулами быстрого заработка или пропагандой экстремистских идей. И добавил, что нельзя отождествлять терроризм и религию.

Действенным средством профилактики экстремизма и терроризма может стать развитие религиозного образования, просвещение в вопросах религии. Митрополит призвал всех участников форума к сплочению усилий для послевоенного восстановления Сирии и Ирака. Эти страны, хранительницы древнейшего религиозного и культурного наследия, сильнее всего пострадали от действий террористов: разрушены сотни храмов и мечетей, тысячи людей лишены крова и пропитания, уничтожены больницы и школы.

Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз аль-Насер передал приветствие и пожелания успеха участникам съезда от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Спецпосланник Генерального секретаря ООН проинформировал о подготовке к Глобальному форуму Альянса цивилизаций, который пройдет в ноябре в Нью-Йорке, на тему «Приверженность диалогу: партнерство для превентивных мер и поддержания мира». Цель инициативы – активизация международных действий против экстремизма посредством налаживания межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия.

По словам Насира Абдулазиза аль-Насера, безопасность отдельного человека не может быть достигнута без устойчивого развития всей цивилизации. Однако сегодня в разных частях мира деструктивные силы пытаются разжигать межконфессиональную рознь, использовать религиозный и цивилизационный фактор в качестве инструмента недобросовестной политики. Вооруженные конфликты в мире набирают обороты, насилие распространяется, а террористы прикрываются Богом и религией. В таких условиях, как никогда ранее, возрастает роль лидеров мировых религий, которые разъясняют всем людям на планете пагубность призывов террорис­тов к разрушениям и насилию.

В связи с этим Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН отметил, что огромные усилия Казахстана, его руководителя Нурсултана Назарбаева по поддержанию мира и сохранению международной стабильности заслуживают всяческих похвал.

– Нет большего достижения, чем быть частью глобального проекта по достижению гармонии в мире, – заключил Насир Абдулазиз аль-Насер.

Время устранить конфликты

Глава монастыря «Дашичойлин», вице-президент Всемирной федерации буддистов (Монголия) Хамба лама Чойжилжавын Дамбажав отметил, что устранение конфликтов в мире – главная задача лидеров мировых религий.

По его словам, на съезде, который является важной и комфортной площадкой, собрались все авторитетные религиозные лидеры для обсуждения самых насущных проблем и вопросов мира во всем мире. Масштабы дея­тельности форума, его авторитет и значимость принимаемых решений расширяются.

Чойжилжавын Дамбажав под­черк­нул, что поддерживает мирные инициативы Казахстана, и высказал пожелание: в итоговой декларации съезда должны быть отмечены все важные инициативы, в том числе и выдвинутые Нурсултаном Назарбаевым.

По его словам, сегодня мы прокладываем дорогу будущему сотрудничеству, которое предстоит продолжать. Все религии, вне зависимости ислам это, христианство или буддизм, стремятся к установлению мира на земле и между людьми.

– Как же нам объединить два мира – мир в мыслях и побуждениях людей и мир между народами? – обратился глава монастыря «Дашичойлин» к участникам съезда.

По его словам, для того чтобы сохранить наше мирное мышление, необходимо сотрудничать, встречаться, обмениваться опытом и говорить о том, что делать сегодня и в будущем. Казахстан, расположенный на перекрестке цивилизаций и культур, – наиболее подходящее место для таких встреч. Религия сегодня – основной инструмент диалога, а съезд в Астане – главная платформа для смягчения бушующих в мире противоречий между народами и государствами. Объединив усилия, религиозные лидеры и их паст­ва смогут остановить насилие и обеспечить миру процветание.

Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов Аятолла Мохсен Мохаммади Араки предложил сформировать комиссию, которая будет отслеживать вопросы установления безопасности в мире. Кроме того, он предложил основать постоянную комиссию диалога, в котором будут принимать участие политические лидеры, представители религий и различных организаций, устремленных к миру и установлению безопасности.

– Наш мир сегодня стал взаимосвязанным, одинаковыми стали надежды и страдания. Мир не может быть установлен в одном регионе без других регионов, поскольку любое проявление напряженности в той или иной части мира будет иметь то или иное воздействие на все человеческое сообщество. Если одна из стран мира испытывает неспра­ведливость со стороны сил, творящих произвол, – это будет иметь негативное последствие для всего человечества. Посягательство на какой-нибудь народ в мире является посягательством на все человечество, – считает Генсек Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов.

Главный Ашкеназский раввин Израиля Давид Лау отметил, что он не раз участвовал в мероприя­тиях, на которых собирались представители разных религий. Но, по его словам, именно встреча в Астане является «воплощенной мечтой пророка Исаия, так как именно Съезд лидеров мировых и традиционных религий дал возможность думать совместно о том, как жить в мире, единстве и в уважении друг к другу».

Председатель Ассоциации даосистов Китая Ли Гуанфу выразил глубокую благодарность Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за создание в Астане эффективной площадки взаимодействия религий.

По его словам, глобализация неизбежна, и люди должны нау­читься жить счастливо в новых условиях. В изменившемся мире роль религии только возрастает, потребность в ней испытывает все больше людей. Но религия должна служить не только утешением, а руководством к действию.

Для создания гармонии важно понять культуру других народов, жить с ними в мире и наслаждаться счастливой жизнью. Сегодня речь идет не только о решении проблем отдельных народов, а о создании Сообщества единой судьбы человечест­ва. Поэтому дальновидные политические и религиозные лидеры должны сотрудничать, решать споры, а не замалчивать проблемы, только так, по мнению Ли Гуанфу, можно будет обеспечить людям счастье.

Вице-президент Всемирной лютеранской федерации по Центральной и Восточной Европе, архиепископ Урмас Вильма также поблагодарил Нурсултана Назарбаева­ за организацию съез­да от имени всех 75 млн лютеран мира и отдельно от лютеран Эстонии, где он служит.

Урмас Вильма призвал религиозных лидеров уделить особое внимание людям, пострадавшим от войн и конфликтов. По его словам, сегодня забота церквей нужна всем людям, ставшим по причине мировых конфликтов инвалидами и бездомными, потерявшими семьи и работу. Необходимо защищать человеческое достоинство, научиться жить в гармонии с миром и друг с другом.

Архиепископ отметил, что людям нужно не только молиться о прочном мире, а каждый день предпринимать конкретные дела для его установления.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин в своем выступлении обратился к Президенту Респуб­лики Казахстан.

– Свое выступление я хотел бы начать словами признательности организаторам сегодняшнего мероприятия и, в особенности, инициатору и идеологу, мно­гоуважаемому господину Президенту Нурсултану­ Абишевичу­ Назарбаеву. Этот съезд едва ли мог состояться без вашего внимания к развернутой во всех религиях истине мира и согласия. Ваша готовность предоставить свободную площадку для общения лидеров мировых и традиционных религий свидетельствует об умении смотреть в самый корень проблемы и не довольствоваться обычными разговорами о мире, – отметил он.

По его словам, речь религиозных деятелей не должна протекать в русле простодушного гуманизма и быть абстрактной проповедью.

– Найдем в себе смелость понять, что выпускаемые голуби мира могут служить символами не только мира, но и войны. Без осознания этой горькой правды все разговоры о безопасном мире рискуют остаться необязательными декларациями. Главной причиной непрестанного совершенствования машины войны, наращивания вооружения, огромных затрат на военно-промышленный комплекс, который превосходит все траты на культуру, образование, оказывается страх перед войной, перед насилием как таковым. Конвойный корабль страха сопровождает почти все людские начинания в сфере практик обеспечения безо­пасности. Этот же страх, помимо прочего, провоцирует нервный срыв в виде войны, – подчеркнул Равиль Гайнутдин.

Он добавил, что безопасный мир является и условием веры, и присущим ей внутренним устремлениям. Именно этому обязаны учить своих последователей настоящие религиозные лидеры.

В свою очередь генеральный сек­ретарь Всемирной конференции «Религии за Мир» Уильям Вендли подчеркнул, что у представителей самых разных мировых религий есть возможность выработать общий элемент мира, и этого с нетерпением ждет все человечество. Съезд, по его мнению, имеет возможность выработать элементы нового миропорядка.

Рассуждения о роли религии в современном обществе звучали в первый день съезда на разных языках и в самых разных контекстах, однако посыл оставался общим – все религии стремятся к миру, и к этому же должны идти те, кто их исповедует.

Высокие награды

В рамках VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий прошло третье заседание Совета религиозных лидеров.

Кроме того, на полях форума представителям духовенства были вручены награды, присуж­денные Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева. Ордена «Достык» II степени за активное участие в продвижении высоких целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий удостоен заведующий отделом по связям с исламом Папского совета по межрелигиозному диалогу Святого престола (Ватикан) Халед Акаше, ордена «Құрмет» – Ораз Серикбай-кажы Сатыбалдыулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

Медалью «Шапағат» награж­дены председатель Института по исследованию индологии и межрелигиозного диалога Somaya Vidyavihar Самир Шантилал Сомайя, руководитель Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян, председатель Духовного управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде и вице-президент Всемирной федерации буддис­тов Хамба лама Чойжилжавын Дамбажав. Также медали вручены исполнительному секретарю Межрелигиозного совета России Димитрию Сафонову и представителю Всемирной лютеранской федерации, архиепископу Евангелическо-лютеранской церкви в Казахстане Юрию Новгородову.

За выдающийся вклад в укреп­ление межрелигиозного диалога почетными медалями Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены председатель духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Митрополит Волоколамский Иларион, генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов Аятолла Мохсен Мохаммади Араки, представитель главы Англиканской церкви, епископ Ричард Аткинсон, заместитель руководителя международного отдела Ассоциации буддистов Китая Ван Ли, президент Всемирного совета культурного наследия Заратуштры Хоми Буржор Дхалла и ряд других религиозных деятелей.

…Работа VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий сегодня продолжится в формате секционных заседаний, посвященных широкому кругу вопросов. Делегаты обсудят Манифест «Мир. XXI век» как концепцию глобальной безопасности, роль и место религии в меняющейся геополитике, в глобализации. Также дискуссии коснутся такой темы, как координация религиозных и политических деятелей в преодолении терроризма и экстремизма.