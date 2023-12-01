Объединили ресурсы цивилизаций

Предложение о его создании выдвинули российские ученые на международной научно-прак­тической конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древние и средние века», прошедшей в столице Башкортостана.

Встреча была посвящена памяти советского и российского археолога Нияза Мажитова, раскрывшего многие тайны древней истории Южного Урала.

– Одомашнивание лошади начинается именно в Ботае шесть тысяч лет назад, затем культура древних коневодов распространилась на обширный Урало-Иртышский регион, – говорит Куаныш Шакшаков, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Министерства культуры и информации РК.

По его словам, ботайцы, первыми приручив лошадь, сумели объединить ресурсы двух мировых цивилизаций – номади­ческой и оседлой. По этой причине происходили постепенно территориальная миграция и распространение ботайской культуры на территории Евразии.

К таким научным выводам казахстанские исследователи и их зарубежные коллеги пришли в результате скрупулезного анализа геномного и остеологического материала на археологических памятниках Северного Казахстана и Урало-Иртышского региона.

Переселения народов в древности и средние века имели волнообразный характер, в результате создавались степные империи, развивалась кочевническая культура. Все это, взятое в совокупности, способствовало формированию исторической и цивилизационной общности народов Великой степи.

– Ботайская археологическая культура, распространенная на стыке Алтая и Южной Сибири, символизирует собой важнейшую часть генезиса как тюркской цивилизации, так и культур других народов Евразии, – говорит Куаныш Шакшаков. – Это позволяет обозначить ботайское наследие как культуру, воплотившую в себе особенности номадических и оседлых адаптивных практик существования человечества.

Таким образом, ученым еще предстоит осмыслить значение Ботая в формировании общнос­тей археологического и цивилизационного порядка. Но уже неоспорима ее связь со многими народами Евразийского континента и в особой мере с кочевыми народами Великой степи.

Через научную «расшифровку» ботайской культуры, возможно, удастся понять механизм становления и развития культурного кода племен, населявших Великую степь. В этом смысле ботайское наследие имеет для многих поколений ученых неисчерпае­мый ресурс для проведения археологических исследований, образовательно-просветительский потенциал.