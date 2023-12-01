Объединили ресурсы цивилизаций

Статьи
121
Илья Русланов

Ботайская культура древних коневодов Казахстана будет представлена в главной экспозиции Евразийского музея кочевой цивилизации в Уфе.

фото предоставлено музеем "Ботай"

Предложение о его создании выдвинули российские ученые на международной научно-прак­тической конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древние и средние века», прошедшей в столице Башкортостана.

Встреча была посвящена памяти советского и российского археолога Нияза Мажитова, раскрывшего многие тайны древней истории Южного Урала.

– Одомашнивание лошади начинается именно в Ботае шесть тысяч лет назад, затем культура древних коневодов распространилась на обширный Урало-Иртышский регион, – говорит Куаныш Шакшаков, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Министерства культуры и информации РК.

По его словам, ботайцы, первыми приручив лошадь, сумели объединить ресурсы двух мировых цивилизаций – номади­ческой и оседлой. По этой причине происходили постепенно территориальная миграция и распространение ботайской культуры на территории Евразии.

К таким научным выводам казахстанские исследователи и их зарубежные коллеги пришли в результате скрупулезного анализа геномного и остеологического материала на археологических памятниках Северного Казахстана и Урало-Иртышского региона.

Переселения народов в древности и средние века имели волнообразный характер, в результате создавались степные империи, развивалась кочевническая культура. Все это, взятое в совокупности, способствовало формированию исторической и цивилизационной общности народов Великой степи.

– Ботайская археологическая культура, распространенная на стыке Алтая и Южной Сибири, символизирует собой важнейшую часть генезиса как тюркской цивилизации, так и культур других народов Евразии, – говорит Куаныш Шакшаков. – Это позволяет обозначить ботайское наследие как культуру, воплотившую в себе особенности номадических и оседлых адаптивных практик существования человечества.

Таким образом, ученым еще предстоит осмыслить значение Ботая в формировании общнос­тей археологического и цивилизационного порядка. Но уже неоспорима ее связь со многими народами Евразийского континента и в особой мере с кочевыми народами Великой степи.

Через научную «расшифровку» ботайской культуры, возможно, удастся понять механизм становления и развития культурного кода племен, населявших Великую степь. В этом смысле ботайское наследие имеет для многих поколений ученых неисчерпае­мый ресурс для проведения археологических исследований, образовательно-просветительский потенциал.

#культура #музей #история #Ботай #археология #Уфа

Популярное

Все
Для кого-то лох, а кому-то доктор
«Арлан» сохраняет лидерство
Театр без границ
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Кто? Конь в авто
Отрар, созданный руками древних градостроителей, продолжает удивлять новыми открытиями
Феномен «Диван лугат-ат-турк»: казахский из глубины веков
Кто хорошо работает, тот хорошо живёт
Работа над законопроектом будет продолжена
У погибших при пожаре в алматинском хостеле не было шансов на спасение
На страже мирного неба
Преемственность традиций
Придется засучить рукава
СПИД забирает по одной жизни в минуту
Грации в Алматы
Открыты для обсуждения
Ученый, опередивший время
Казахстанцам предоставят право добровольного отказа от займов и микрокредитов
Достучаться до каждого
Новое признание
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Используя природный потенциал
Под одним шаныраком
Я ехал к вам...
У каждого плова особый секрет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]