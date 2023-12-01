Объединили ресурсы цивилизаций Статьи 1 декабря 2023 г. 4:00 121 Илья Русланов Ботайская культура древних коневодов Казахстана будет представлена в главной экспозиции Евразийского музея кочевой цивилизации в Уфе. фото предоставлено музеем "Ботай" Предложение о его создании выдвинули российские ученые на международной научно-практической конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древние и средние века», прошедшей в столице Башкортостана. Встреча была посвящена памяти советского и российского археолога Нияза Мажитова, раскрывшего многие тайны древней истории Южного Урала. – Одомашнивание лошади начинается именно в Ботае шесть тысяч лет назад, затем культура древних коневодов распространилась на обширный Урало-Иртышский регион, – говорит Куаныш Шакшаков, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Министерства культуры и информации РК. По его словам, ботайцы, первыми приручив лошадь, сумели объединить ресурсы двух мировых цивилизаций – номадической и оседлой. По этой причине происходили постепенно территориальная миграция и распространение ботайской культуры на территории Евразии. К таким научным выводам казахстанские исследователи и их зарубежные коллеги пришли в результате скрупулезного анализа геномного и остеологического материала на археологических памятниках Северного Казахстана и Урало-Иртышского региона. Переселения народов в древности и средние века имели волнообразный характер, в результате создавались степные империи, развивалась кочевническая культура. Все это, взятое в совокупности, способствовало формированию исторической и цивилизационной общности народов Великой степи. – Ботайская археологическая культура, распространенная на стыке Алтая и Южной Сибири, символизирует собой важнейшую часть генезиса как тюркской цивилизации, так и культур других народов Евразии, – говорит Куаныш Шакшаков. – Это позволяет обозначить ботайское наследие как культуру, воплотившую в себе особенности номадических и оседлых адаптивных практик существования человечества. Таким образом, ученым еще предстоит осмыслить значение Ботая в формировании общностей археологического и цивилизационного порядка. Но уже неоспорима ее связь со многими народами Евразийского континента и в особой мере с кочевыми народами Великой степи. Через научную «расшифровку» ботайской культуры, возможно, удастся понять механизм становления и развития культурного кода племен, населявших Великую степь. В этом смысле ботайское наследие имеет для многих поколений ученых неисчерпаемый ресурс для проведения археологических исследований, образовательно-просветительский потенциал. #культура #музей #история #Ботай #археология #Уфа