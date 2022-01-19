Объединиться ради общей цели

Партия «Nur Otan» мобилизует силы для выполнения поставленных Президентом задач.

Первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек в режиме видеоконференцсвязи провел совещание со всеми региональными филиалами по вопросам, касающимся общественно-партийного учас­тия на местах в решении задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым на недавнем заседании Мажилиса Парламента.

Как отметил Бауыржан Байбек, наша страна пережила тяжелое испытание. Но благодаря решительным действиям Главы государства, мудрости народа в этот критический момент мы смогли сохранить суверенитет и независимость страны. Он также выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

– Мы еще раз убедились, что главное – это мир и согласие в стране, безопасность граждан. Разрушенное имущество будет восстановлено, сгоревшие здания будут отстроены, но раны на сердце не заживут, – сказал Бауыржан Байбек.

Он особо отметил, что все это время, включая дни январской трагедии, продолжали непрерывно работать общественные приемные «Nur Otan». Несколько тысяч активистов партии в составе общественных дружин «Халық сақшысы» помогали в наведении общественного порядка, оказывая помощь военным, полицейским и работникам коммунальной сферы Алматы. Кроме того, только в этом мегаполисе партийными добровольцами оказана различного вида помощь на сумму более 155 млн тенге.

Говоря о нынешних задачах, первый зампред партии подчеркнул, что все возможности и усилия должны быть направлены на качественное исполнение поставленных Президентом задач. На эту работу необходимо нацелить все ресурсы партии – общественные организации, депутатские фракции, 1,7 тыс. общественных советов, все 800 тыс. членов «Nur Otan».

Он также проинформировал, что уже в феврале в публичном формате будет запущена платформа для формирования общественного рейтинга депутатов от партии «Nur Otan».

– Данный рейтинг был создан для публичного стимулирования депутатов маслихатов к более эффективному и постоянному взаимодействию с населением. События последних дней показали, насколько данная инициатива актуальна и важна. Народные избранники прежде всего должны работать в прямом контакте с людьми. Наши депутаты и активисты из партийного резерва, умеющие открыто работать с народом и брать персональную ответственность, должны оцениваться объективно в соответствии с запросами населения, – сказал Бауыржан Байбек.

В ходе встречи первый замес­титель Председателя партии также отдельно остановился на роли Первого Президента в истории страны, ответил на критику, озвучиваемую в социальных сетях в адрес полит­объединения.

– Президент Касым-Жомарт Кемелевич призвал всех нас объединиться ради общей цели – оперативного решения злободневных вопросов и построения Нового Казахстана. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл», говорили еще наши предки. Партия «Nur Otan» всегда отмечала важность сохранения единства и внутренней стабильности страны. Сама жизнь показывает особую значимость поднимаемых нами вопросов. Но в такое трудное время находятся и те, кто бездумно, ради сиюминутного хайпа предлагает распустить Парламент и партию, по сути, подрывая государственность страны, одной из общественно-политических опор которой является и «Nur Otan». С момента своего создания партия ведет работу по сохранению территориальной целостности нашего государства и укреплению единства общества, – сказал он.

По его словам, сейчас появилось много людей, высказывающих разные мнения и о Первом Президенте.

– При объективной оценке прошлого каждый из нас преж­де всего должен руководствоваться своими моральными принципами, пониманием чести и совести. В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет Казахстан полноценным государством или нет, наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество.

Несомненно, исторические заслуги Елбасы и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории. Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных Президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста Главы государства – это низко и не красит отдельных граждан, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

Он также сообщил, что уже начата подготовка к предстоящему внеочередному съезду партии «Nur Otan».