Свежий выпуск
Объединяющая сила госсимволов
Сыздыкова Лилия
корреспондент

В год 30-летия государственных символов Республики Казахстан будут проработаны вопросы более широкого их использования.

Под председательством Государственного секретаря РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград.

В ходе заседания с докладом выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев. Он подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к 30-летию государственных символов Рес­публики Казахстан.

Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию государственных символов выступили акимы регионов, в частности города Шымкента, Кызылординской и Актюбинской областей.

В свою очередь Государственный секретарь отметил, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации. В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования госсимволов, в особенности государственного флага.

Председатель комиссии подчеркнул, что государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность.

По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию государственных символов.

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