Свежий выпуск Объединяющая сила госсимволов 18 апреля 2022 г. 0:15 Сыздыкова Лилия корреспондент В год 30-летия государственных символов Республики Казахстан будут проработаны вопросы более широкого их использования. Под председательством Государственного секретаря РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград. В ходе заседания с докладом выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев. Он подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к 30-летию государственных символов Республики Казахстан. Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию государственных символов выступили акимы регионов, в частности города Шымкента, Кызылординской и Актюбинской областей. В свою очередь Государственный секретарь отметил, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации. В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования госсимволов, в особенности государственного флага. Председатель комиссии подчеркнул, что государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность. По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию государственных символов.