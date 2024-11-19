Объединяющее наследие

Народы Казахстана и России объединяют общее прошлое и братские отношения, история которых уходит в глубину веков. Еще 20 лет назад, в 2004 году, в нашей стране появилось представительство Российского центра международного научного и культурного сотрудничества (Росзарубежцентр). Чуть позже у него появился правопреемник – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

фото из Телеграм-канала Русского дома Астаны

Под этим названием организация работает в Казахстане с 2008 года. Ее представительства сегодня есть в четырех городах нашей страны – Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске.

Деятельность Россотрудничества и его представительств за рубежом, в том числе в Казахстане, направлена прежде всего на укрепление и развитие общего гуманитарного пространства. Это программы по поддержке изучения русского языка, продвижению культуры, российской науки и образования, литературы, по изучению истории. Занимается организация и вопросами поддержки со­отечественников, проживающих в нашей стране, взаимодействием с неправительственными организациями, осуществляет проекты в социальной сфере.

Кстати, о нынешнем названии. В 2021 году глава Россотрудничества Евгений Примаков одобрил идею ребрендинга – нужно было легкое и понятное неофициальное название для представительств этой структуры за рубежом. Был проведен конкурс, и среди множест­ва вариантов нашлось одно, наиболее отражающее суть, – Русский дом.

На одной волне и одном языке

Чем же именно занимается представительство Россотрудничества в Казахстане? Тем же, чем и в остальных нескольких десятках стран мира: выстраивает дружбу и партнерские отношения на прочном фундаменте здорового интереса друг к другу и общих ценностей. «Кирпичиками» в этом деле становятся многочисленные и разнообразные проекты.

– У нас есть традиционные, уже хорошо известные проекты, но постоянно появляется что-то новое. Работаем по многим направлениям. Например, есть проекты, связанные с некоммерческими, неправительственными организациями, исторические клубы, которые призваны исследовать и воссоздавать общую историю для Казахстана и России, – рассказывает руководитель представительства Россотрудничества в РК Ольга Филонова.

Яркий пример: в 2024 году в нашей стране отмечается юбилей Александра Пушкина. Русский дом запустил Международный фестиваль «Казахстанская пушкиниада», первый сезон которого собрал более 100 творческих коллективов из разных регионов Казахстана, а это свыше 10 000 школьников, студентов колледжей и вузов.

На фестивале были представлены различные интерпретации по мотивам пушкинских произведений, ряд мероприятий составил профессиональный диалог ученых-пушкинистов из разных стран. Этот проект приобщает молодежь к русской словесности, популяризирует творчество одного из главных русских писателей.

– В этом году состоялись мероприятия, посвященные юбилеям Глинки, Лермонтова, Рериха, – приуроченные к их юбилеям события прошли с аншлагами при очень активном участии молодежи и даже совсем юных почитателей их таланта. Например, приз зрительских симпатий в конкурсе чтецов получил шестилетний Мирон, – отмечает Ольга Александровна.

В Русском доме чествовали участников инклюзивного международного фестиваля "Парус духа".

Это лишний раз доказывает, что проек­ты Россотрудничества ориентированы на совершенно разнообразную аудиторию. Например, 70-летие освоения целины, которое отмечали в этом году, привлекло внимание людей элегантного возраста. А вот образовательные и IT-проекты – это больше темы для молодежи. Кроме того, уже три года Русским домом проводится масштабный благотворительный форум «Время добрых дел», реализуется программа «Миссия добро». При поддержке организации второй год проводятся Дни экстрабилити на Балхаше и в Астане, включая регату с инклюзивной командой.

Уже идет подготовка к значимой дате следующего года – юбилею великого казахского мыслителя и писателя Абая, который подчеркивал важность изучения русского языка, науки и культуры. «Нужно учиться русской грамоте – духовное богатство, знания и искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. Русский язык откроет нам глаза на мир. Русская наука и культура – ключ к мировым сокровищницам», – отмечал он.

Время принимать гостей

Отдельное направление международного сотрудничества – взаимодействие в медиасфере. Ежегодно с 2022 года представительством Россотрудничества в РК реализуется проект, в рамках которого организуются пресс-туры для представителей ведущих казахстанских СМИ и блогеров в регионы Российской Федерации.

– На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда такие мероприятия насущно необходимы: еще 20, 30 лет назад наши страны жили в более или менее единообразном культурном и ментальном пространстве. С тех пор в обоих государствах произошли очень значительные изменения. И это замечательная практика – с помощью журналистов донести до читателей новую реальность российских регионов, ликвидировать разрыв, наладить мосты взаимопонимания, – считает Ольга Александровна.

В рамках программы пресс-туров представители власти российских регионов знакомят журналистов с экономичес­ким, инвестиционным, гуманитарным, культурным и туристическим потенциа­лом субъектов РФ. А те в свою очередь посредством публикаций рассказывают казахстанским читателям о возможностях российских регионов, тем самым придавая значительный импульс улучшению межрегионального сотрудничества.

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Пресс-туры уже состоялись в Алтайский край, Оренбургскую, Тюменскую, Новосибирскую, Новгородскую области. На очереди – Омская область и Респуб­лика Башкортостан. В Уфе одним из пунктов программы пресс-тура станет участие в ХХ, юбилейном форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В Русском доме отмечают: проект уникальный в своем роде, и не исключено, что со временем уже и российские журналисты будут приезжать с ответными визитами в регионы Казахстана. Россотрудничество всегда готово помочь в реализации такого начинания.

Клуб единомышленников

Привнести культуру в массы, в первую очередь ученические, призван еще один крупный проект Россотрудничества – Международный педагогический клуб учителей русского языка и литературы. Его задачи – популяризировать русский язык и литературу, стимулировать интерес к их изучению, повысить уровень преподавания русского языка и оказать методическую помощь преподавателям. Ну и, конечно, укрепить и развить культурно-гуманитарные связи.

В клубе состоят свыше 200 русистов из различных областей Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси. В нашей стране, в частности, среди членов клуба есть учителя школ с обучением как на русском, так и на казахском языках.

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В клубе проходят мастер-классы, конкурсы, семинары, курсы повышения квалификации. Так, к 225-летию со дня рож­дения Пушкина был выпущен сборник известного казахстанского филолога Галины Мучник «Анализ поэтического текста на уроках литературы: стратегии и приемы». В минувшем апреле Международный педагогический клуб совмест­но с Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого провел курсы повышения квалификации для учителей и преподавателей русского языка «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в пушкинский юбилейный год», в которых приняли участие 182 педагога-русиста из Казахстана и еще 31 страны.

Не надо далеко ехать

Северный сосед для наших сограж­дан – это еще и широкие образовательные возможности непосредственно в российских вузах. Спорить никто не станет – российское образование по-прежнему держит марку.

– Сейчас границы открыты, и молодежь может поехать в любую страну мира и там получить профессию. Но при всем при этом многие казахстанцы стремятся поступить именно в российские вузы. С одной стороны, этому способствует географическая близость стран, понятная языковая среда, а с другой – высокий уровень образования в России. Наша как представительства задача – рассказать казахстанским ребятам, как получить образование в вузах России, – комментирует глава представительства.

Информационная кампания об образовательных возможностях ведется и через СМИ, и в социальных сетях, проводятся регулярные встречи с абитуриентами и их родителями. Есть возможность у казахстанских ребят пройти отбор по квоте Правительства Российской Федерации. В этом году квотная кампания началась 7 октября, процесс подачи заявок продлится до 15 января 2025 года. На следующий – 2025⁄26 учебный год – для абитуриентов из Казахстана выделено 800 квот.

Для продвижения российского образования, в том числе организации квотной кампании, работает специа­льный ТГ-канал «Россотрудничество – образование будущего» (https:⁄⁄t.me⁄quotaRF). Его сопровождает чат по квотной кампании, в котором сотрудники представительства буквально в круглосуточном режиме отвечают на вопросы кандидатов. В помощь абитуриентам и образовательная выставка «Учись в России», проводимая дважды в год. Очередная пройдет в Русском доме в Астане 23–24 ноября, в ней примут участие около 50 российских вузов.

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В представительстве признают: нет универсального рецепта по привитию любви к языку, но ключевое – сделать его привлекательным для школьников.

– Когда мы приглашаем на наши мероприятия, то стараемся, чтобы участники не только слушали, но и жили этим. Мы говорим о великих писателях и поэтах, акцентируя внимание на том, что в современном мире быть грамотным и эрудированным не просто нужно, а по-настоящему модно, – говорит Ольга Филонова. – Если человек может выразить свои мысли грамотно и на казахском, и на русском языках, то это огромное преимущество, выделяющее его в обществе. Это не просто мероприятия, это события, которые вдохновляют, – художественное чтение стихов, поэтические баттлы, создание видеороликов, выставки рисунков, ток-шоу. Мы стараемся показать, что русский язык – это не что-то сухое и академическое, а живая часть культуры, которая объединяет нас, дарит эмоции и вдохновение. Когда люди, в особенности молодежь, участвуют в таких проектах, они прикасаются к живой истории и культуре, к наследию.