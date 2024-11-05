Объективная статистика помогает принимать эффективные решения – глава Сената

Прозрачность, объективность, оперативность и полнота данных – это те цели, которые стоят перед системой государственной статистики, подчеркнул Маулен Ашимбаев

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов ознакомился с процессами формирования статистических данных с использованием новейших цифровых технологий в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, актуальные, открытые и достоверные статистические данные позволяют объективно оценивать текущую ситуацию и вырабатывать стратегические программы и проекты. В частности, такие аспекты, как вопросы дисбаланса в социально-демографическом положении регионов, занятости молодежи и поддержки молодых семей имеют важное значение для устойчивого социально-экономического развития страны. Поэтому глава государства уделяет приоритетное внимание этому направлению.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами конкретные задачи по анализу Big Data и использованию искусственного интеллекта. Статистика – это основа для анализа, прогнозирования и принятия эффективных решений. Актуальная, открытая, достоверная информация, несомненно, окажет положительное влияние на разработку стратегических программ и устойчивое развитие страны. В этом контексте мы готовы оказывать необходимую законодательную поддержку Бюро национальной статистики», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении и отметил важность обеспечения необходимых условий для развития отрасли.

По мнению спикера Сената, прозрачная и доступная статистика не только повышает доверие общества к государственным институтам, но и положительно влияет на укрепление отношений с международными организациями и инвесторами, а также способствует устойчивому развитию страны. В этой связи, для совершенствования работы в сфере статистики, по мнению председателя Сената, особое внимание необходимо уделить новым инструментам, в том числе Big Data, и исследовательскому подходу.

«Один из успешных примеров повышения доступности данных – открытие кабинетов исследователя в Астане и Алматы. Теперь казахстанские и международные исследователи могут работать с обезличенными данными. Это укрепляет сотрудничество с учеными и научными организациями и способствует созданию аналитической базы для долгосрочных исследований. Также значительным шагом вперед является активное внедрение технологий анализа и Big Data. В частности, перед нами стоит задача развивать методы сбора и обработки данных с помощью искусственного интеллекта. Прозрачность, объективность, оперативность и полнота данных – это те цели, которые стоят перед системой государственной статистики, поскольку они помогают дальнейшему прогрессу страны», – подчеркнул Маулен Ашимбаев, акцентировав внимание на том, что качественная статистика может стать одним из ключевых инструментов достижения Целей устойчивого развития.

Председатель Агентства по стратегическому планированию РК Жандос Шаймарданов, в свою очередь, проинформировал депутатов о планах и проектах Агентства на предстоящий период. Также в ходе встречи с докладами выступили заместитель руководителя Бюро национальной статистики Фархат Калиев, первый заместитель директора РГП «Информационно-вычислительный центр» Сарсен Жанабеков и другие.