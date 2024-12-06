Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь Интервью 6 декабря 2024 г. 1:32 102 Беседовала Любовь Доброта Готовится к выпуску издание «Свод памятников истории и культуры города Шымкента» Таким был мавзолей Байзави-казы 100 лет назад (фото из фондов облмузея) Выйдет этот труд под общей редакцией академика НАН РК Бауыржана Байтанаева. Корреспондент «КП» встретилась с ученым, чтобы узнать детали проекта. – Бауыржан Абишевич, что будет представлять собой «Свод памятников истории и культуры города Шымкента»? – Это научно-справочное издание познавательного и энциклопедического характера. В него войдут памятники, находящиеся под защитой государства и вновь обнаруженные в ходе исследовательских работ. Такая необходимость давно назрела. Сложилась ситуация, что никто толком не знает, сколько и какие памятники истории, археологии, архитектуры и монументального искусства находятся на территории города. Тридцать лет назад, в 1994 году, был издан «Свод памятников. Южно-Казахстанская область», работа над которым продолжалась на протяжении почти полутора десятилетий. Пока том увидел свет, распался Союз, многие памятники идеологически устарели, топонимы переименованы, некоторые объекты вообще исчезли с карты города. Есть и новые, обнаружить которые удалось в ходе работы археологических экспедиций. Одним словом, «Свод...» конца прошлого столетия выглядит явно устаревшим. Немаловажно и то, что территория города существенно расширилась. Сейчас его площадь составляет 1 170 км², а это больше, чем Алматы. К Шымкенту присоединили несколько десятков населенных пунктов, известных своими объектами историко-культурного наследия, требующими охраны и контроля над их использованием. Например, в состав Шымкента вошел древнейший город Испиджаб – ныне Сайрам, на территории которого сконцентрированы памятники истории и культуры как ранее известные, так и вновь обнаруженные в ходе полевых работ и еще не введенные в научный оборот. Среди них – городища, поселения, курганные могильники, фортификационные сооружения, архитектурные сооружения и ансамбли, памятники сакральной географии, сооружения монументального городского искусства и другие. Современый вид мавзолея Байзави-казы В Шымкенте ведется масштабное строительство, в ходе которого, к сожалению, стирается прошлое. Как следствие, ряд памятников, известных еще в конце XX века, безвозвратно утрачен. – Получается, работа над «Сводом...» и его издание – это своего рода большая ревизия в сфере исторического, культурного и духовного наследия Шымкента? – Собранные сведения станут информационной базой для составления и оформления учетной и паспортной документации органами охраны памятников. По каждому объекту группа авторов готовит сведения о памятнике, содержащие датировку, типологическую особенность и краткую характеристику, информационные и исторические сведения с графическими иллюстрациями, чертежами, планами, топо- и аэросъемкой, фотографиями. В первую очередь важно сделать учет, понять, что у нас есть, что потеряно навсегда. Особенно это касается памятников археологии, расположенных под толщей земли. Их не видно. Неспециалист даже не в состоянии понять, что это не просто бугор. Под ним расположены могильники, курганы, древние поселения, имеющие огромную значимость для изучения истории края. Никто не испытывает пиетета к объектам археологии, они безжалостно уничтожаются. Строители спешат сровнять их с землей, не утруждая себя перед началом строительства провести положенную по закону археологическую экспертизу. Только за последние годы под ковш экскаваторов ушли древнее поселение Каратобе, городище «Кайтпас». Тем самым археологов и ученых лишили возможности исследовать огромный пласт древней истории. – Бауыржан Абишевич, нам понятна Ваша обеспокоенность сохранностью памятников археологии. Они еще остались на территории города? – Исторически наш город формировался в эпоху средневековья по долине реки Кошкарата вдоль магистральных каналов и многочисленных арыков. Следы пребывания home sapiens остались на памятниках каменного века на сопредельных территориях. Раскопки могильника Ошакты, расположенного у северной границы Шымкента, дали представление о материальной культуре племен бронзового века, проживавших здесь во II тысячелетии до нашей эры. К сожалению, на территории города подобных памятников древности не осталось, они уничтожены. Утрата памятников археологии других эпох – античности и средневековья – фиксируется на территории города и в наши дни. Бурный экономический рост Казахстана, грандиозные стройки, народнохозяйственное освоение залежных земель обнажили проблему сохранения объектов историко-культурного наследия. Средневековые городские центры Шымкент и Испиджаб в прошлом имели свою, огороженную длинными стенами, сельскую округу. В нее входили посевы и пастбища, создавая предместье и рабады. Они менее всего изучены и сейчас активно застраиваются, то есть каждый день мы теряем возможность изучить свое прошлое. Мавзолей Кошкар-ата на снимке 1913 года (фото из фондов облмузея) В процессе подготовки «Свода...» по состоянию на 2024 год на территории Шымкента выявлено 70 памятников археологии. В основном это могильники и одиночные курганы разных эпох, поселения, городища и фортификационные сооружения средневековья. Очень хочется надеяться, что издание «Свода...» станет ориентиром для горожан и местных органов власти, чтобы они направили свои усилия на сохранение и исследование разрушающихся объектов археологии, над которыми нависла угроза полного уничтожения при строительстве или хозяйственном освоении земель. Тот же Сайрам, находящийся на слоях древнего города, является памятником республиканского значения. Там строительные работы запрещены, либо требуется проведение раскопок и получение заключения археологов. На самом деле никто этот вопрос не регулирует. И это при том, что, по сути дела, мы имеем музей под открытым небом, то есть объект культуры, который должен находиться под крылом соответствующего ведомства республиканского значения, даже не местных властей. Но такое ощущение, что памятник археологии – сирота. – Один из разделов «Свода...» касается архитектуры города. На Ваш взгляд, остались в Шымкенте исторические здания, есть что охранять и беречь? – Здесь тоже все весьма печально. По большому счету осталось всего два памятника архитектуры – Никольский собор и часть мечети «Джами». Да, остались сайрамские памятники – мавзолеи Карашаш-ана и Ибрагим-ата. А вот мавзолей Байзави-казы полностью снесли и на его месте возвели современную постройку. А надо было сохранить. Претерпел изменения Дворец металлургов, где вместо реставрации сделан ремонт. Реставрация подразумевает полное воссоздание объекта теми же материалами и теми же методами. Ничего нельзя менять. Здание в полной мере должно отражать свою эпоху, в этом и заключается роль памятника истории и культуры. Вместо этого мы видим новодел – пластиковые окна, современную штукатурку, перепланировку помещений. Вообще, реставрация здания должна проводиться по специальному проекту и по согласованию с уполномоченным органом. В первой половине 30-х годов прошлого столетия построен Чимкентский свинцовый завод. Вблизи него возник поселок рабочих и служащих с двухэтажной жилой застройкой, общественными зданиями. Дома строились в клaccичecкиx архитектурных формах, оштукатуривались и украшались дeкoром из лепнины. Реконструкция, возможно, продлила бы их жизнь, сохранив дыхание эпохи, но вместо этого дома обросли уродливыми пристройками, фасады потеряли индивидуальность после проведения евроремонтов. Они изменились до неузнаваемости и не отражают историческую застройку. Включить их в «Свод...» невозможно, поскольку они потеряли историческое значение. Все, больше из знаковых зданий ничего не осталось. Более того, Шымкент лишился многих памятников архитектуры советского периода, имевших большое значение для истории города и его архитектурного облика. – Бауыржан Абишевич, а что Вы можете сказать про памятники монументального искусства, которых так много появилось на улицах и площадях в последние годы? Они хоть в какой-то мере компенсируют утрату объектов археологии и архитектуры? – Тут все очень сложно. Раньше идеология жестко регламентировала вопросы установки монументальных памятников. И это правильно. Рухнула эпоха, поменялась идеология, с глаз долой снесли памятники. С ними в городе разобрались быстро. Ленина сняли с постамента и установили в Парке металлургов. Мирно сидящие перед обкомом партии Карл Маркс и Фридрих Энгельс вообще исчезли бесследно. Объяснимо, если учесть, что, вылитые из чистой бронзы, они представляли немалую ценность. На смену пришли свобода и демократия, а вместе с ними город наводнили памятники монументального искусства. Их «лепят» там, где надо и не надо. Между тем существуют Правила установления сооружений монументального искусства, предписывающие делать это только по решению соответствующей комиссии. Мавзолей Кошкар-ата современный вид (фото из архива Бауыржана Байтанаева) Несмотря на ее существование, памятники ставят без такого решения, без проведения конкурса, без определения художественной составляющей. Но если речь идет о памятниках монументального искусства, значит, они должны быть высокохудожественными произведениями, соответствовать критериям эстетики. В городе установлены десятки памятников, не имеющих ничего общего с искусством. Практически все установлены незаконно, то есть без решения комиссии. При подготовке «Свода...» это усложнило работу над разделом «Памятники монументального искусства». – То есть Вы не будете включать в «Свод...» все памятники? – Да, включим лишь то, что установлено на законных основаниях. – Бауыржан Абишевич, свод Южно-Казахстанской области не включал раздел по сакральной географии. В готовящемся издании он будет. Чем это обусловлено? – В черте города и его ближайших окрестностях много религиозных святынь, включая памятники материальной и духовной культуры, сакрализованной природы. Они служат духовными ориентирами. Сакральная география в наши дни зачастую трактуется как соотнесенность различных объектов с категориями священности. Это несколько односторонняя и суженная трактовка. При более пристальном рассмотрении сакральная география предстает в виде отдельной дисциплины, очень сложной и многозначной концепции, сформировавшейся на взаимодействии очень многих гуманитарных дисциплин. Сакральное – это есть нечто нематериальное, божественное, религиозное, потустороннее, небесное, иррациональное, мистическое, иногда весьма далекое от привычных обыденных явлений и вещей. На земной поверхности эти понятия проявляются в виде объектов, наделенных символическим и мистическим содержанием. Именно этому «культурному слою» местным населением придаются высшие символические смыслы и чудодейственная сила. Соотнесенность, взаимодействие и взаимопроникновение материального и духовного, земного и небесного, мирского и религиозного становятся также предметом изучения сакральной географии. Сакральная география не могла бы состояться как новая самостоятельная дисциплина, если бы не пришло новое понимание прошлого, отличное от прежнего политизированного взгляда на историю, выискивающего материальные основания абсолютно для всех событий и явлений. Память о прошлом ассоциируется с памятью о местах, которые народом наделяются духовными ценностями и высшими смыслами. «Местами памяти» становятся как природные, так и исторические объекты вне зависимости от их эстетической ценности. Эти объекты призваны сохранять коллективную память в символической форме. Прошлое Шымкента, уходящее корнями в древность и средневековье, предполагает многообразие точек зрения на его сакральную географию и различные аспекты ее восприятия и изучения. Здесь присутствуют реликты доисламских и дохристианских верований, можно встретить следы мировых религий, а к концу XIX века утвердились три религиозные конфессии, действующие и в наши дни, – иудаизм, христианство и ислам. Материальные их свидетельства стали структурообразующими элементами городской среды. Некоторые мечети, мавзолеи и церкви получили статус памятников архитектуры. Есть и та самая духовная аура, которая складывалась веками и позволяла сосуществовать в пределах одного административного и географического образования самым разным религиям и культам. Сакральная география Шымкента – не есть нечто окончательно устоявшееся и неизменное. Она двигалась вместе с ходом истории. Если говорить о современном Шымкенте, то это развитие приобретает в XXI веке особую динамику: меняются административные границы города, в его черте возводятся новые культовые сооружения – мечети и православные храмы. Таким образом, формируются новые сакральные комплексы. Вместе с тем последнее время кардинально изменился и характер паломничества – оно полностью легализовалось, стало более массовым, в нем принимают участие самые разные категории граждан по возрастному, культурному, социальному, национальному и другим признакам. Это создало мощные предпосылки для развития сакрального туризма в Шымкенте, темпы которого в последние годы усиливаются. #Шымкент #наследие #история #реконструкция #архитектура #памятники #Свод