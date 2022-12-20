Объекты культуры на первом плане

В декабрьские дни работники Дома культуры города Актобе вновь переживают радостные эмоции новоселов. Неделями ранее завершился многомесячный ремонт здания, построенного в 1966 году.

– В апреле 2017 года я была назначена руководителем городского отдела культуры и развития языков. На тот момент не было ни одного собственного объекта культуры, где мы могли бы проводить наши мероприя­тия. Хорошо помню, как мы обращались к бюджетным организациям, в вузы с просьбой дать возможность арендовать помещение. Признаюсь, не всегда откликались с пониманием, поддерживали. Были случаи, когда соглашались предоставить зал, сцену, но за три-четыре дня до определенной даты нам отказывали, – вспоминает руководитель областного управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисова.

В 2018 году в центре Актобе возвели долгожданный Өнер орталығы (Центр искусств) с концертным залом, рассчитанным на 1 200 мест, с оркестровой ямой, вращающейся сценой, кабинетами, студиями, гримерками. Дворец стал отличным подарком для областной филармонии им. Газизы Жубановой, отметившей в тот год 75-летие. Актюбинцы помнят, что первый концерт здесь прошел с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Отрар сазы», актрисы театра и кино Каракоз Сулейменовой, народной артистки Казах­стана Нуржамал Усенбае­вой и композитора Толегена Мухамеджанова.

Освободившееся здание филармонии после настоятельных просьб досталось городу.

– Надо было видеть, как тогда радовались не только мы, но и дети, посещающие наши творческие кружки. Они без конца выбегали на сцену, никак не могли поверить, что теперь репетиции будут проходить здесь, а не в случайных местах, – продолжила руководитель управления.

В 2018 году в новое специально построенное трехэтажное здание в микрорайоне «Батыс-2» перее­хал областной историко-краеведческий музей. Появилась, наконец, возможность годами хранившиеся в неприспособленном помещении экспонаты разместить в десяти просторных тематических залах. Теперь и у реставраторов появились свои цеха. До переезда главный музей области размещался в бывшей двухэтажной гостинице, что в старой части города.

– Сюда после капитального ремонта мы перевезли городскую централизованную библиотеку. Раньше она располагалась в жилом доме, построенном в 1968 году. В ее крохотном читальном зале невозможно было проводить какие-либо мероприя­тия. Сейчас, не стесняясь, можно встречать гостей по новому адресу, здесь мы даже открыли коворкинг-центр, – отмечает Алтынай Юнисова.

В конце 2020 года завершился ремонт здания областного архива. Строительные работы и обновление материально-технической базы обошлись бюджету в 235 млн тенге.

На 2024 год намечено строительство библиотеки в микрорайоне «Нур-Актобе», Дома культуры в Жанаконысе, библиотек в селах Ясное и Кызылжар.

В текущем году провели капитальный ремонт кукольного театра «Алакай» и областного драматического театра им. Тахауи Ахтанова.

Но болевой точкой остается Дом культуры металлургов, его безвозмездно городу передал «Казхром». Ныне здесь расположился Центр народного творчества. Здание, конечно, внешне красивое, но требует капитального внутреннего ремонта. Специа­листы подсчитали, что на замену теплосети, электропроводки, кровли и на проведение прочих работ необходимо около 800 млн тенге. Сумма внушительная, поэ­тому после долгих обсуждений решили, что финансирование будет производиться в два этапа в течение последующих двух лет.

Наглядна замечательная тенденция: в последние пять лет заметно укрепилась материально-техническая база культурных объектов. Подобная большая работа проводится и в районах области. В прошлом году она кос­нулась пяти районов, где построе­но пять объектов, еще пять капитально отремонтированы и в восьми прошел текущий ремонт. Также начато строительство Дома культуры в Мартукском районнном центре.

– Радует то, что сферу культуры в нашей области с 2019 года перестали финансировать по остаточному принципу. Люди достойны комфортной жизни и должны пользоваться всеми благами на должном уровне. В том числе получать духовное развитие, отдыхать, – заключает Алтынай Юнисова.

Следует добавить, что в доб­рых преобразованиях активно участвует и бизнес. Инвестиции преображают города и села. На средства компаний возведены главные культурные объекты Актобе – Академия творчества («Казхром»), Өнер орталығы (СНПС «Актобемунайгаз», Дом Жубановых (ТОО «Максимус»).