Объекты транспортной инфраструктуры украшены фотографиями призёров Олимпиады из Казахстана

Каждый водитель и пассажир отныне сможет узнать в пути о достижениях наших спортсменов на Играх четырехлетия, передает Kazpravda.kz

Фото: КГА

Все объекты транспортной инфраструктуры страны украшены фотографиями казахстанских спортсменов — первых призёров Олимпиады-2024.

Таким образом сотрудники транспортной отрасли - железнодорожники, авиаторы, дорожники - поздравляют казахстанских спортсменов с победами на Олимпийских Играх 2024, проходящих в Париже.

Теперь каждый водитель и пассажир сможет узнать в пути о достижениях наших спортсменов на Играх четырехлетия.

В первый день Олимпиады сборная Казахстана завоевала две медали: «золото» по дзюдо – у Елдоса Сметова, «бронза» по пулевой стрельбе – у Александры Ле и Ислама Сатпаева.