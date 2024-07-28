Объекты транспортной инфраструктуры украшены фотографиями призёров Олимпиады из Казахстана
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Каждый водитель и пассажир отныне сможет узнать в пути о достижениях наших спортсменов на Играх четырехлетия, передает Kazpravda.kz
Все объекты транспортной инфраструктуры страны украшены фотографиями казахстанских спортсменов — первых призёров Олимпиады-2024.
Таким образом сотрудники транспортной отрасли - железнодорожники, авиаторы, дорожники - поздравляют казахстанских спортсменов с победами на Олимпийских Играх 2024, проходящих в Париже.
Теперь каждый водитель и пассажир сможет узнать в пути о достижениях наших спортсменов на Играх четырехлетия.
В первый день Олимпиады сборная Казахстана завоевала две медали: «золото» по дзюдо – у Елдоса Сметова, «бронза» по пулевой стрельбе – у Александры Ле и Ислама Сатпаева.