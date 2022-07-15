Обеспечить Казахстан сахаром обещает глава МСХ после выговора Токаева

Комплексный план по развитию сахарной отрасли хотят разработать в Министерстве сельского хозяйства Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ербол Карашукеев сообщил, что для обеспечения страны сахаром будет разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли.

Документ, по его словам, предусматривает увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель. Кроме того, планируются внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство и модернизация сахарных заводов.

«Будут и усилены меры государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли. Также будут приняты меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца», – резюмировал министр.

Напомним, 14 июля на расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил выговор заместителю Премьер-министра – министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ситуации с сахаром в стране.