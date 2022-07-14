Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Президент , Экономика
Токаев объявил выговор Султанову и Карашукееву из-за "сахарного" вопроса
Елисеева Екатерина
корреспондент

Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил выговор заместителю Премьер-министра – министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ситуации с сахаром в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действуют только четыре (в Алматинской и Жамбылской обл.), которые загружены лишь на треть (31%). Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году (с 7 до 43%). Однако, за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это, в любом случае, – это серьезный просчет Правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву", – сказал Президент на расширенном заседании Правительства. 

По словам Главы государства, Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению.

"Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение. Мы сегодня видим, что происходит в магазинах, –  это позор", – заключил Токаев. 

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