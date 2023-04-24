Обезглавленный труп женщины в Алматы: подозреваемый задержан

В Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье обезглавленное тело нашли в парке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Напомним, утром 12 апреля в Алматы у заброшенного здания по улице Шолохова нашли обезглавленный труп женщины. Спустя некоторое время голову убитой обнаружили в одной из торговых точек на рынке.

Подозреваемого в жутком преступлении – И. 1962 года рождения – с санкции суда арестовали.

«Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры.

В рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением ДП Алматы по части 2 статьи «Убийство», назначены экспертизы.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», – проинформировали в полиции.