Область Абай в 2023 году. На этапе возрождения и новых перспектив

Область Абай образована в июне 2022 года в соответствии с Указом Президента. Регион уникальный с богатым историко-культурным наследием и большим потенциалом. Как решаются накопившиеся вопросы, какие результаты достигнуты областью в 2023 году, какие внедряются нововведения, в очередном материале Ortcom.kz , продолжающем совместный проект СЦК и регионов страны, запущенный по итогам уходящего года.

Фото: ortcom.kz

Прорывной год для социально-экономического развития

В течение года показатели социально-экономического развития демонстрировали рост.

В строительстве рост зафиксирован на 139%, транспорте – 109,1%, промышленности – 105,9%, торговле – 102%, сельском хозяйстве – 102,9%.

Область Абай обладает богатейшими ресурсами и исторически сложившимися традициями производства, что позволяет развивать промышленный потенциал, в том числе в пищевой и легкой промышленности.

В обрабатывающей промышленности сформирован пул из 30 инвестиционных проектов на 750 миллиардов тенге с созданием 7 тысяч рабочих мест. В этом году запущено 4 проекта на сумму 20,1 миллиарда тенге, создано более 700 рабочих мест. Так, в Кокпектинском районе введен в строй цех по переработке рыбы, которая поставляется помимо Семея еще в Астану и Алматы. Среди реализованных проектов и завод по добыче меди и переработке катодной меди. Проведена реконструкция и модернизация цементного завода, работает завод по производству мясных полуфабрикатов. Уровень казахстанского содержания в продукции запущенных предприятий составляет 100%.

В области создаются условия и для развития малого и среднего бизнеса. Зарегистрировано порядка 59 тысячи субъектов малого бизнеса, из них действующих предприятий - 53 907 единиц. Число занятых в них составило 102 тысячи человек, выпущено продукции на 396,4 миллиона тенге.

В целом в бюджет области по собственным доходам поступило 99,3 миллиарда тенге с темпом роста 137,3%.

На 42,9% больше прошлого года и бюджет областного центра – города Семей. В этом году он составил 101,9 миллиарда тенге.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, разрабатывается Генеральный план развития Семея.

Агропромышленный комплекс региона: мясное и молочное животноводство, растениеводство

В целом в агропромышленном комплексе области Абай функционируют 8494 сельхозформирования.

По итогам 2023 года запущено 7 проектов по строительству оросительных систем, откормочных площадок, приобретению племенного скота.

В рамках реализации программы повышения доходов сельского населения одобрены и выданы 363 займа на общую сумму 2 059 млн. тенге. Основным направлением выданных кредитов является животноводство. Это дает свои результаты. По состоянию на 1 декабря 2023 года в области наблюдается тенденция увеличения численности поголовья животных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Производство мяса всех видов в убойном весе увеличилось на 2% и составило 83,6 тысячи тонн, молока - на 4%, составив 562,1 тысячи тонн.

Развитию сельского хозяйства в регионе способствует и предоставление местным аграриям земель, из неиспользуемых, которые были возращены в государственную собственность. На сегодняшний день государству возвращено 255,5 тысячи га неиспользуемых земель, из которых 46,2 тысячи га были предоставлены для сельскохозяйственных целей.

Развитие сельского хозяйства в регионе позволяет обеспечить занятость населения в аулах и деревнях и повысить уровень жизни.

Образование и здравоохранение

В этом году 70 школ оборудованы 86 кабинетами новой модификации, в 11 организациях образования проведен капитальный ремонт, в 143 школах - текущий ремонт.

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в области Абай в 2023 году начато строительство 5 школ на 3 тысячи мест.

Кроме того, в этом году в регионе открылись две новые школы нового формата. Инновационные школы открыты в рамках поручения Главы государства на базе университета Шакарима - «Shakarim High Schoоl» и на базе университета А. Бокейханова - «Abay IT-School» по программам 10, 11 классов. «Shakarim High School» ориентирована на углубленное изучение языков, ведение педагогической деятельности и IT-направление. В настоящее время обучаются 144 человека. Деятельность «Abay IT-School» направлена на подготовку учащихся к старту карьеры в IT-индустрии, успешной сдаче экзаменов SAT/IELTS и поступлению в ведущие университеты мира. В школе проводится углубленное обучение естественно-математическим предметам на трех языках. Сотрудничество с региональным технологическим кластером «Абай IT- VALLEY» позволяет создать прямую связь между учебным процессом и индустрией, что способствует применению IT-технологий.

В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» строится детский лагерь в урочище Карашокы в с. Кенгирбай би Абайского района и детский сад на 140 мест в с. Маканчи Урджарского района.

А в Семее открыт Центр по поддержке детей с аутизмом Асыл Мирас, который смогут посещать до 300 детей в год.

Принимаемые меры для развития образования в области Абай позволяют детям учиться в комфортных условиях с применением современных методик и технологий, что сказывается на результатах. К примеру, в этом году сборная области Абай заняла І место в командном зачете VІІІ Республиканского профессионального чемпионата «WorldSkills Kazakhstan 2023», тогда как в прошлом году ребята были на 3 месте. В активе региона и І место в ІХ Международном открытом чемпионате «Almaty Tech Cup-2023» по робототехнике, программированию и инновационным технологиям.

Высокие результаты учеников раскрывают большой интеллектуальный потенциал региона, стремление развиваться и достигать новых вершин.

В сфере здравоохранения в регионе большое внимание уделяется не только городской, но и сельской медицине.

С учетом большой потребности в дополнительных медицинских учреждениях в Семее ведется разработка ПСД на строительство 6 объектов здравоохранения.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется строительство 65 объектов ПМСП.

Работники здравоохранения региона всегда были на хорошем счету. Так, в многопрофильной центральной районной больнице Аягозского района в этом году проведено 32 высокотехнологичных медицинских операции. А Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей расширяет свои возможности исследования костно-суставной системы – в работе отделения радиоизотопной диагностики внедряется современный и высокотехнологичный метод исследования, позволяющий эффективно выявлять костные метастазы, дегенеративные заболевания, травматические изменения, воспалительные процессы, дифференцировать доброкачественные и злокачественные изменения в костях. Это, безусловно, новый этап развития ядерной медицины, ведь на сегодняшний день по Казахстану, наряду с Центром г. Семей, подобные исследования проводятся лишь в двух клиниках Астаны.

Также в этом году в Семее открыт первый в стране современный реабилитационный центр для лиц с инвалидностью. Центр рассчитан на 150 мест для детей и лиц с инвалидностью 1, 2 группы в условиях полустационара с временным проживанием от 1 до 6 месяцев для иногородних.

Кроме того, продолжается исполнение программы «С дипломом в село!». В 2023 году в сельскую местность отправились работать 18 молодых врачей, им оказаны меры социальной поддержки.

Транспорт и логистика, строительство и ЖКХ

Область Абай находится в выгодном транспортно-логистическом расположении, что издавна позволяло развивать торгово-экономические отношения между соседними регионами и такими странами, как Китай и Россия. Для укрепления транспортно-логистического потенциала региона необходимо создание соответствующей транспортной инфраструктуры.

В текущем году строительно-монтажными работами охвачены 758 километров дорог и 3 моста.

В рамках реализации Комплексного плана развития области Абай продолжается строительство нового моста в городе Семей. Планируется, что после строительства новой переправы будет достигнут мультипликативный эффект: разгружены магистральные улицы города, продолжится работа по преобразованию города в транзитный хаб для грузоперевозок, улучшится эргономичность дорожного движения и будет упрощена логистика.

По поручению Главы государства разработано ТЭО на строительство железнодорожной линии «Бахты-Аягоз» протяженностью 272 километра.

Область Абай в настоящее время переживает настоящий строительный бум, при этом развивается как жилищное, так и социальное строительство.

В 2023 году за счет всех источников финансирования ведется строительство 55 многоквартирных жилых домов, общей площадью 279,2 тысячи квадратных метров. В текущем году реализована региональная программа ипотечного кредитования «Абай Жастары» для работающей молодежи области Абай.

За 11 месяцев текущего года акиматами городов и районов области обеспечены жильем 636 семей.

Кроме того, по поручению Главы государства разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта строительства ТЭЦ-3. Работу планируется завершить до конца текущего года. Принимаемые меры по реконструкции теплоисточников и теплосетей, а также планируемое строительство ТЭЦ-3 решит многолетнюю проблему обеспеченности теплом жителей Семея и региона теплом.

Таким образом, можно отметить, что образованная полтора года назад область Абай показывает планомерный рост основных показателей социально-экономического развития, в регионе уделяется внимание всем социально значимым сферам, а также благоустройству. Запланированные и уже реализуемые проекты позволяют повысить уровень жизни людей. Итоги развития области в 2023 году свидетельствуют о том, что возрождение региона – это уже реальность.