Облегчить тяготы аграриев Свежий выпуск 12 февраля 2024 г. 1:30 0 Михаил Тё На расширенном заседании Правительства Президент отметил, что фермерские хозяйства Жамбылской области сильно пострадали от нехватки воды, но не исключено, что и предстоящим летом ситуация повторится. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Руководитель областного управления сельского хозяйства Нурби Джигитеков не отрицает этого факта, отмечая, что проблема есть, и ее следует безотлагательно решать. Минувшее лето действительно поставило в затруднительное положение многих земледельцев региона. Жара и нехватка поливной воды в вегетационный период не прошли бесследно. В шести районах области даже был введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Поступление воды из соседнего Кыргызстана было практически приостановлено. И аграрии остались один на один со сложнейшей проблемой. Потеряв оборотные средства, вложенные в погибший урожай, многие хозяйства оказались на грани банкротства. Как сообщил Нурби Джигитеков, в связи со сложившейся ситуацией в регионе в августе прошлого года распоряжением Премьер-министра было объявлено о выделении средств из госбюджета пострадавшим в качестве компенсации. И уже в конце следующего месяца обещанные средства были направлены на возмещение ущерба 392 сельскохозяйственным товаропроизводителям Байзакского, Жамбылского, Меркенского, Кордайского, Таласского районов и района им. Т. Рыскулова. – В вышеуказанных районах под председательством заместителей местных акимов были созданы специальные комиссии, которые после тщательного изучения посевных площадей крестьянских хозяйств сделали соответствующие расчеты, – сказал Нурби Джигитеков. – Составленные ведомости предоставлены в областное управление для выплаты компенсаций. На сегодняшний день 387 главам фермерских и крестьянских хозяйств выплачено 2,8 миллиарда тенге. Что касается остальных полеводов, то из-за несоответствия в документировании убытков им было отказано в компенсации, и неосвоенные 890 млн тенге возвращены государству. Чтобы в перспективе снизить возможные потери урожая, в области ведутся работы по внедрению рационального водопользования за счет влагосберегающих технологий, а также накоплению гидроресурсов благодаря реконструкции старых и строительству новых водохранилищ и использованию подземных водных источников. Вместе с тем сделан акцент на соблюдение норм водоснабжения. – В целом по области в 2024 году площадь орошаемых земель составит 181,8 тысячи гектаров. Из них 58,8% обеспечено водой в соответствии с действующими нормативами, остальные 74,8 тысячи гектаров используются в качестве богарных полей. Планируется, что в текущем году влаголюбивые культуры будут размещены на 770 тысячах гектаров. Причем все 181,8 тысячи гектаров орошаемых земель будут задействованы полностью. Согласно нормам водопотребления объем воды, необходимый для полива такой площади, составляет 1 миллиард 183 миллиона кубометров, – проинформировал Нурби Джигитеков. По его словам, в прошлом году за счет средств областного бюджета проведена реконструкция находящихся в коммунальной собственности 10 оросительных каналов общей протяженностью 59,9 км. Кроме того, в целях эффективного использования поливной воды на площади 57,2 тыс. га внедрены водосберегающие технологии (по сравнению с 2022 годом этот клин увеличился на 6,3 тыс. га). Нынче данный показатель рассчитывают довести до 65,8 тыс. га. Глава отраслевого управления области уверен, что в сложившейся ситуации многие фермеры захотят прибегнуть к новым технологиям, чтобы сэкономить и максимально эффективно использовать имеющуюся влагу. Тем более что в рамках государственной поддержки для хозяйств, внедряющих водосберегающие технологии, предусмотрены субсидии. В своем выступлении Глава государства также подчеркнул необходимость сокращения водоемких и увеличения посевов засухоустойчивых культур. На этот счет руководитель регионального аграрного ведомства заметил, что в регионе овощи и бахчевые культуры, требующие много воды, в разные годы стабильно возделывались в частном секторе. – Считаем целесообразным пока поддерживать посевные площади на одном уровне, – сказал Нурби Джигитеков. – То есть овощи в этом году будут посеяны на площади в 30,4 тысячи гектаров и до 2028 года останутся в таком же объеме. Ход посева бахчевых (чтобы не спровоцировать увеличения их импорта) также осуществляется на основе данной политики. Причем, в случае с прогнозируемым дефицитом поливной воды, регион готов сократить площади их возделывания. Вместе с тем будут увеличены площади отдельных менее влагоемких культур, имеющих широкий потребительский спрос. #Правительство #аграрии #АПК #полив #урожай #посевы #расширенное заседание