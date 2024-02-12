Облегчить тяготы аграриев

Руководитель областного управления сельского хозяйства Нурби Джигитеков не отрицает этого факта, отмечая, что проблема есть, и ее следует безотлагательно решать.

Минувшее лето действительно поставило в затруднительное положение многих земледельцев региона. Жара и нехватка поливной воды в вегетационный период не прошли бесследно. В шести районах области даже был введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Поступление воды из соседнего Кыргызстана было практически приостановлено. И аграрии остались один на один со сложнейшей проблемой. Потеряв оборотные средства, вложенные в погибший урожай, многие хозяйства оказались на грани банкротства.

Как сообщил Нурби Джигитеков, в связи со сложившейся ситуацией в регионе в августе прошлого года распоряжением Премьер-министра было объявлено о выделении средств из госбюджета пострадавшим в качестве компенсации. И уже в конце следующего месяца обещанные средства были направлены на возмещение ущерба 392 сельскохозяйственным товаропроизводителям Байзакского, Жамбылского, Меркенского, Кордайского, Таласского районов и района им. Т. Рыскулова.

– В вышеуказанных районах под председательством заместителей местных акимов были созданы специальные комиссии, которые пос­ле тщательного изучения посевных площадей крестьян­ских хозяйств сделали соответствующие расчеты, – сказал Нурби Джигитеков. – Составленные ведомости предоставлены в областное управление для выплаты компенсаций. На сегодняшний день 387 главам фермерских и крестьянских хозяйств выплачено 2,8 миллиарда тенге.

Что касается остальных полеводов, то из-за несоответствия в документировании убытков им было отказано в компенсации, и неосвоенные 890 млн тенге возвращены государству.

Чтобы в перспективе снизить возможные потери урожая, в области ведутся работы по внедре­нию рационального водопользования за счет влагосберегающих технологий, а также накоплению гидроресурсов благодаря реконструкции старых и строительству новых водохранилищ и использованию подземных водных источников. Вместе с тем сделан акцент на соблюдение норм водоснабжения.

– В целом по области в 2024 году площадь орошаемых земель составит 181,8 тысячи гектаров. Из них 58,8% обеспечено водой в соответствии с действующими нормативами, остальные 74,8 тысячи гектаров используются в качестве богарных полей. Планируется, что в текущем году влаголюбивые культуры будут размещены на 770 тысячах гектаров. Причем все 181,8 тысячи гектаров орошаемых земель будут задействованы пол­ностью. Согласно нормам водопотребления объем воды, необходимый для полива такой площади, составляет 1 миллиард 183 миллиона кубомет­ров, – проинформировал Нурби Джигитеков.

По его словам, в прошлом году за счет средств областного бюджета проведена реконструкция находящихся в коммунальной собственности 10 оросительных каналов общей протяженностью 59,9 км. Кроме того, в целях эффективного использования поливной воды на площади 57,2 тыс. га внедрены водосберегающие технологии (по сравнению с 2022 годом этот клин увеличился на 6,3 тыс. га). Нынче данный показатель рассчитывают довести до 65,8 тыс. га.

Глава отраслевого управления области уверен, что в сложившейся ситуации многие фермеры захотят прибегнуть к новым технологиям, чтобы сэкономить и максимально эффективно использовать имеющуюся влагу. Тем более что в рамках государственной поддержки для хозяйств, внедряющих водосберегающие технологии, предусмотрены субсидии.

В своем выступлении Глава государства также подчеркнул необходимость сокращения водоемких и увеличения посевов засухоустойчивых культур. На этот счет руководитель регионального аграрного ведомства заметил, что в регионе овощи и бахчевые культуры, требующие много воды, в разные годы стабильно возделывались в частном секторе.

– Считаем целесообразным пока поддерживать посевные площади на одном уровне, – сказал Нурби Джигитеков. – То есть овощи в этом году будут посеяны на площади в 30,4 тысячи гектаров и до 2028 года останутся в таком же объеме. Ход посева бахчевых (чтобы не спровоцировать увеличения их импорта) также осуществляется на основе данной политики.

Причем, в случае с прогнозируемым дефицитом поливной воды, регион готов сократить площади их возделывания. Вместе с тем будут увеличены площади отдельных менее влагоемких культур, имеющих широкий потребительский спрос.