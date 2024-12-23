Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генеральной прокуратурой РК экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

«Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы, работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса», - сообщили в прокуратуре.

В результате её действий и других соучастников преступления, пострадали более 80 жителей Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге.

Один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась, поэтому её объявили в международный розыск.

В декабре прошлого года разыскиваемая была задержана в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, добавили в надзорном органе.