Обнародованы новые шокирующие факты о школьнице, избившей девочку в ТРЦ Усть-Каменогорска

Происшествия
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Школьницу, избившую подростка в городе Усть-Каменогорске, поставили на учет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

Фото: pixabay.com

Напомним, в торгово-развлекательном центре Усть-Каменогорска избили девушку, записали это вопиющее действо на камеру и распространили в социальных сетях. Жестокие кадры привели в ужас казахстанцев.

Как пишет издание, случай, произошедший в торговом центре, не единичный, и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи.

Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ. Сейчас в учебном заведении девочку поставили на учет. С ней работают психологи, правоохранительные органы и администрация школы.

К делу также подключилась уполномоченный по правам ребенка в Восточно-Казахстанской области Аксана Каленова.

«По девушке алгоритм уже выработан, она поставлена на учет, с ней работают психолог и завуч по воспитательной работе, за ней ведется постоянный контроль. Она из положительной семьи. Более того, сейчас в школе со всеми учениками с 5 по 11 классы проводится профилактическая работа, им объясняют нормы законодательства и ответственность за правонарушения», – сообщила руководитель отдела образования Усть-Каменогорска Сауле Алагузова.

Исключать из школы ученицу не планируют, она сейчас в 9 классе, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.

В отделе образования также отметили, что фактов буллинга в отношении других учеников в школе нет. В случае необходимости с детьми будет работать психолог.

#Усть-Каменогорск #Образование #ВКО #происшествие #избиение #молодежь

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