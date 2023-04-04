Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев

В социальных сетях получило широкое распространение видео с избиением девушки в городе Усть-Каменогорске.

Фото: polisia.kz

В торговом центре Усть-Каменогорска избили и раздели девушку, записали это вопиющее действо на камеру и распространили в социальных сетях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Жестокие кадры привели в ужас казахстанцев.

На кадрах видно, что посетители торгово-развлекательного центра пытались помочь жертве. Однако озлобленная оппонентка прогоняла неравнодушных и наносила всё новые побои, требуя от девушки снять одежду. Избиение продолжилось и на улице. При этом «оператор» видео подначивала бить пострадавшую по почкам.

Судя по голосам, героями ролика являются молодые девушки.

По инциденту полиция начала досудебное расследование.

«События имели место более месяца назад – 1-2 марта текущего года. Данный факт зарегистрирован по части 2 уголовной статьи «Хулиганство» в ЕРДР Иртышского отдела полиции УП Усть-Каменогорска. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат», – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.