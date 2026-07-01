Обретет ли локальный проект республиканский размах?

Проект реализуется экологической организацией ECO Network. Акимат оказал в этом им поддержку, что, по мнению его представителей, это отличный пример эффективного парт­нерства бизнеса и государства.

Отметим, что ранее сбор лекарственных отходов в Алматы был фрагментарным. Спустя год здесь работают 38 стационарных пунктов сбора, 36 из них размещены в городских поликлиниках. Созданная инфраструктура позволила впервые выстроить полную цепочку безопасного обращения с фармотходами – от сбора препаратов у населения до их экологической утилизации.

Жизнеспособность созданной системы подтверждается не только инфраструктурой. Как показал независимый аудит, проведенный в 34 поликлиниках, более 70% учреждений продемонстрировали высокий уровень вовлеченности, а средняя оценка поддержки инициативы составила 3,94 из 5 баллов.

Одним из ключевых факторов успеха стала активная позиция медицинского персонала. Во многих поликлиниках именно врачи и сотрудники регистратур стали проводниками инициативы, помогая пациентам правильно утилизировать просроченные лекарства.

Сама утилизация осуществляется на специализированном инсинераторном оборудовании: процесс включает основную камеру сгорания и две камеры дожига. Многоступенчатая система позволяет минимизировать выбросы в атмосферу и обеспечивает экологически безопасное уничтожение фармацевтических отходов.

Результаты первого года выводят проект за рамки локальной инициативы ставят перед здравоохранением главный вопрос: сможет ли созданная в Алматы модель стать основой для системного решения в республиканском масштабе?