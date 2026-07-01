Обретет ли локальный проект республиканский размах?

Подведены итоги первого года работы городской системы по сбору и безопасной утилизации просроченных лекарств. За этот период от населения собрано 1 171 килограммов препаратов. Благодаря реализации инициативы, они не попали на мусорку, а значит, было предотвращено загрязнение окружающей среды и попадание их в руки детей.
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