Фото пресс-службы МИД РК
Политика
ОБСЕ высоко оценила итоги референдума в Казахстане

На Постоянном совете ОБСЕ, прошедшем под председательством Польши, делегация Казахстана представила государствам-участникам Организации информацию о результатах всенародного референдума по внесению дополнений и изменений в Конституцию РК, прошедшего 5 июня 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Представители государств-участников Азербайджана, Великобритании, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Европейского союза, в том числе присоединившиеся к его заявлению Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина, Грузия и Молдова, приветствовали проведение плебисцита в Казахстане и отметили важность принятого Президентом Касым-Жомартом Токаевым решения о проведении референдума, направленного на демократизацию общества.

Высокая явка избирателей, по мнению спикеров, является проявлением высокого доверия со стороны населения к проводимым Президентом РК политическим и демократическим реформам в стране.

В частности, делегация ЕС и 11 государств-участников, присоединившихся к заявлению, подчеркнули важность поддержки казахстанцами конституционных поправок, направленных на укрепление демократических институтов и верховенства права в стране, а также высоко оценили решение РК обратиться за мнением общества напрямую и пригласить БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за референдумом.

«Казахстан является важным и ценным партнёром для Европейского союза. Вместе мы работаем над выполнением обязательств в соответствии с нашим Соглашением о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, в том числе в таких сферах, как обеспечение основных свобод мирных собраний, выражения мнения и ассоциаций, а также над развитием наших взаимосвязанности, торговли и сотрудничества», - говорится в заявлении.

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