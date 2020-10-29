Общенациональный локдаун вновь вводят во Франции и Германии

Во Франции и Германии вновь вводится общенациональный локдаун из-за COVID-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.
Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении объявил о введении общенационального локдауна в континентальной части страны и сообщил о запрете на перемещение людей между регионами страны. Как ожидается, ограничительные меры будут действовать по меньшей мере до конца ноября.
"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", – заявил Макрон, отметив, что людям можно будет выходить на улицу, лишь чтобы добраться на работу или для получения медицинской помощи. Для выхода на улицу нужно будет заполнить специальную форму. Это требование действовало во время первого локдауна весной.
Собираться компаниями будет запрещено.
Прекращают работу рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности.
По словам Макрона, новые правила вводятся для того, чтобы не допустить серьезных последствий второй волны распространения коронавируса, которая может стать более тяжелой, чем первая.
За минувшие сутки во Франции умерли от коронавируса 523 человека, 235 из них дома, а не в больницах.
Локдаун в Германии
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила о введении локдауна, который продлится четыре недели, начиная со 2 ноября. Власти намерены пересмотреть ограничения через две недели в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.
Локдаун предусматривает закрытие баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и центров досуга. Рестораны не будут принимать посететелей и лишь смогут продавать еду на вынос. Магазины и учебные заведения продолжат работу. Людям будет разрешено ходить в гости друг к другу, но не собираться компаниями больше 10 человек и больше двух домохозяйств.
По словам Меркель, жесткие ограничения необходимы, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения.
"Необходимо действовать сейчас", – сказала канцлер, отметив, что разрядить серьезную ситуацию с пандемией можно, ограничив контакты между людьми, при этом прикладывая усилия по защите экономики.
За минувшие сутки в Германии заболело почти 15 тысяч человек.
Что происходит в мире
Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти в среднем на 450 тысяч человек в сутки и приближается к 45 миллионам. 1 миллион 171 тысяч человек умерли, почти 32,5 миллиона выздоровели.
Во вторник число заразившихся превысило 500 тысяч человек – это самый высокий дневной показатель с начала эпидемии.
Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США и Индии (свыше девяти и почти восемь миллионов случаев).
Зоной относительного благополучия являются страны Тихоокеанского региона: Китай, Южная Корея, Япония, Австралия.
В Европе практически повсеместно вновь вводятся карантинные ограничения разной степени жесткости. Американская администрация устами главы аппарата Белого дома Марка Медоуза отказалась от попыток контролировать распространение болезни и возлагает все надежды на появление вакцины.
В России продолжается массовое тестирование вакцины "Спутник-V", созданной в Центре эпидемиологии и вирусологии имени Гамалеи. В среду стало известно, что несколько его участников заразились коронавирусом. Однако это могут быть люди, получившие в ходе испытаний плацебо.
В Риме полиция во вторник вечером применила водомет, чтобы разогнать протестную акцию коронаскептиков. 16 человек задержаны.
За последние 24 часа в Италии умер 221 пациент с Covid-19 – в полтора раза больше, чем за предыдущие сутки. Число больных в палатах интенсивной терапии за день увеличилось на 127 человек.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза самоизолировался после того, как один из гостей на торжественном ужине с его участием сдал положительный тест на коронавирус. У самого президента симптомов болезни пока нет, он будет работать удаленно.
Многие жители Мельбурна провели минувшую ночь в барах и пабах, открывшихся после почти четырехмесячного перерыва. Австралия находится на 88-м месте в мире по числу заболевших, за последние три дня в стране скончались от Covid-19 два человека.
В Чехии вступил в силу ночной комендантский час. Магазины закрываются в 20:00, после 21:00 выходить из дома можно только на работу, за экстренной медицинской помощью и выгулять собаку.
В Бельгии число пациентов с Covid-19 в клиниках вернулось к пиковым значениям начала апреля и составляет на данный момент 5554 человека. С начала пандемии в стране с населением в 11,5 миллиона умерли свыше 11 тысяч человек.
В Испании за минувшие сутки скончались 267 человек – наибольшее количество с 1 мая.
Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении объявил о введении общенационального локдауна в континентальной части страны и сообщил о запрете на перемещение людей между регионами страны. Как ожидается, ограничительные меры будут действовать по меньшей мере до конца ноября.
"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", – заявил Макрон, отметив, что людям можно будет выходить на улицу, лишь чтобы добраться на работу или для получения медицинской помощи. Для выхода на улицу нужно будет заполнить специальную форму. Это требование действовало во время первого локдауна весной.
Собираться компаниями будет запрещено.
Прекращают работу рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности.
По словам Макрона, новые правила вводятся для того, чтобы не допустить серьезных последствий второй волны распространения коронавируса, которая может стать более тяжелой, чем первая.
За минувшие сутки во Франции умерли от коронавируса 523 человека, 235 из них дома, а не в больницах.
Локдаун в Германии
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила о введении локдауна, который продлится четыре недели, начиная со 2 ноября. Власти намерены пересмотреть ограничения через две недели в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.
Локдаун предусматривает закрытие баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и центров досуга. Рестораны не будут принимать посететелей и лишь смогут продавать еду на вынос. Магазины и учебные заведения продолжат работу. Людям будет разрешено ходить в гости друг к другу, но не собираться компаниями больше 10 человек и больше двух домохозяйств.
По словам Меркель, жесткие ограничения необходимы, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения.
"Необходимо действовать сейчас", – сказала канцлер, отметив, что разрядить серьезную ситуацию с пандемией можно, ограничив контакты между людьми, при этом прикладывая усилия по защите экономики.
За минувшие сутки в Германии заболело почти 15 тысяч человек.
Что происходит в мире
Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти в среднем на 450 тысяч человек в сутки и приближается к 45 миллионам. 1 миллион 171 тысяч человек умерли, почти 32,5 миллиона выздоровели.
Во вторник число заразившихся превысило 500 тысяч человек – это самый высокий дневной показатель с начала эпидемии.
Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США и Индии (свыше девяти и почти восемь миллионов случаев).
Зоной относительного благополучия являются страны Тихоокеанского региона: Китай, Южная Корея, Япония, Австралия.
В Европе практически повсеместно вновь вводятся карантинные ограничения разной степени жесткости. Американская администрация устами главы аппарата Белого дома Марка Медоуза отказалась от попыток контролировать распространение болезни и возлагает все надежды на появление вакцины.
В России продолжается массовое тестирование вакцины "Спутник-V", созданной в Центре эпидемиологии и вирусологии имени Гамалеи. В среду стало известно, что несколько его участников заразились коронавирусом. Однако это могут быть люди, получившие в ходе испытаний плацебо.
В Риме полиция во вторник вечером применила водомет, чтобы разогнать протестную акцию коронаскептиков. 16 человек задержаны.
За последние 24 часа в Италии умер 221 пациент с Covid-19 – в полтора раза больше, чем за предыдущие сутки. Число больных в палатах интенсивной терапии за день увеличилось на 127 человек.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза самоизолировался после того, как один из гостей на торжественном ужине с его участием сдал положительный тест на коронавирус. У самого президента симптомов болезни пока нет, он будет работать удаленно.
Многие жители Мельбурна провели минувшую ночь в барах и пабах, открывшихся после почти четырехмесячного перерыва. Австралия находится на 88-м месте в мире по числу заболевших, за последние три дня в стране скончались от Covid-19 два человека.
В Чехии вступил в силу ночной комендантский час. Магазины закрываются в 20:00, после 21:00 выходить из дома можно только на работу, за экстренной медицинской помощью и выгулять собаку.
В Бельгии число пациентов с Covid-19 в клиниках вернулось к пиковым значениям начала апреля и составляет на данный момент 5554 человека. С начала пандемии в стране с населением в 11,5 миллиона умерли свыше 11 тысяч человек.
В Испании за минувшие сутки скончались 267 человек – наибольшее количество с 1 мая.