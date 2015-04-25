Статьи ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ТРАНСПАРЕНТНО И ОТКРЫТО

Нурлан ЕРИМБЕТОВ, председатель Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан, президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана", кандидат политических наук:

– Мы, общественные деятели, решили не оставаться в стороне. Поэтому нами было принято решение о возобновлении деятельности Республиканской общественной комиссии по контролю за внеочередными выборами Президента РК. Эта структура доказывала свою эффективность на протяжении ряда выборных кампаний в нашей стране и всегда давала объективную оценку избирательным кампаниям.

Сегодня у нас работает огромная команда по всей стране – около 10 тысяч наблюдателей, которые завтра, в день выборов, будут работать на всех избирательных участках страны. Мы провели большую работу по обучению наблюдателей – как они должны наблюдать, как действовать в соответствии с законами.





Жанаргуль КУСМАНГАЛИЕВА, заместитель председателя Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан, директор Института Евразийской интеграции, член Комиссии по правам человека при Президенте РК:

– В течение всей предвыборной кампании Общественная комиссия осуществляла контроль за соблюдением выборного законодательства по всей стране, за работой предвыборных штабов кандидатов, избирательных комиссий, проводила мониторинг предвыборной кампании кандидатов.

Для своих наблюдателей мы разработали комплекс методических материалов, экспертных рекомендаций, провели брифинги и семинары. Мы создали сайт комиссии на казахском и русском языках (www.bakylau.kz), организовали call-центр. Наша комиссия также активно встречалась с международными миссиями наблюдателей, Центральной избирательной комиссией, Генеральной прокуратурой, представителями научно-экспертного сообщества и гражданского сектора. Завтра, в день голосования, на каждом избирательном участке будет присутствовать наш представитель, и если будут зафиксированы нарушения, о них будут сообщать в республиканский штаб комиссии. По итогам президентских выборов планируем представить подробный отчет. Будет дана объективная оценка по всем стадиям выборного процесса.



Адил АХМЕТОВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан, руководитель Центра языка и терминологии Международной тюркской академии, член АНК:

– У меня имеется опыт наблюдателя в международном масштабе: парламентские выборы в Великобритании, президентские выборы в США, когда Барак Обама первый раз избирался, тогда я принимал участие в выборах в составе делегации от ОБСЕ. Поэтому я могу поделиться с нашими наблюдателями своим опытом. Это для меня большая честь.

Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами, действительно, очень значимая организация. Мы должны, и мы можем способствовать проведению честных и открытых выборов. По своей непосредственной деятельности могу сказать, что я объехал все избирательные участки в Атырауской области и не услышал ни одного замечания по их работе со стороны наблюдателей от областной комиссии. Все условия для избирателей созданы, все участковые избирательные комиссии готовы к выборам. Роль нашей комиссии – наблюдать. И я думаю, мы ее исполним на высшем уровне. На сегодняшний день могу сказать, что весь процесс проходит в рамках закона, ни одного нарушения, жалоб не было.



Аманкул СЕРИКБАЕВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан, первый заместитель директора Института евразийской интеграции:

– Для меня лично быть участником этого процесса – большая ответственность. Я благодарен за доверие. Вместе с членами комиссии, наблюдателями мы сделаем все, чтобы эти выборы были прозрачными, честными, справедливыми. Работа комиссии идет по плану: мы встречались с гражданами страны, представителями штабов, международными наблюдателями, выслушивали предложения и замечания. И я уверен, предстоящие выборы пройдут при высокой явке избирателей. Казахстанцы хорошо понимают важность момента, они понимают, что их голоса определяют судьбу страны.



Бибигуль ЖЕКСЕНБАЙ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан, председатель совета директоров 7 канала, президент Клуба главных редакторов:

– От "Клуба главных редакторов" я впервые участвую в работе по контролю за выборами Президента Казахстана. Поэтому это в первую очередь большая ответственность для меня. Большинство редакций Казахстана подписали хартию о честном освещении выборов в СМИ. Я думаю, этот документ также поможет им еще глубже почувствовать ответственность и подходить к освещению выборов честно и справедливо.

У каждого члена РОККВ есть свое направление в регионах. 17 апреля я побывала в Жамбылской области, где мы провели встречу с коллегами-журналистами и с представителями штабов кандидатов. Мы также контактируем с зарубежными наблюдателями. На данном этапе работа РОККВ идет по плану. В частности, жалоб на СМИ не поступало. Я очень благодарна нашим коллегам, что они ответственно подходят к освещению выборов и следуют принципам хартии.



Рахим ОШАКБАЕВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен":

– Быть членом Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами считаю большой ответственностью. Особенно принимая во внимание, что эта комиссия должна обеспечить независимое компетентное видение в отношении транспарентности выборов, их полного соответствия как национальному законодательству, так и лучшей мировой практике. Хотел бы всем участникам электоральной кампании пожелать успехов и призвать к максимальному соблюдению всех требований и лучших стандартов.

Казахстан находится на пути демократических преобразований, и выборы Президента являются их важнейшим элементом. Считаю своим гражданским долгом принять участие в выборах как член РОККВ именно от лица предпринимательского сообщества.



Омирали КОПАБАЕВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– Мы не раз участвовали в выборах Президента, депутатов Парламента. Как юрист, будучи членом Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами, я слежу, чтобы всецело соблюдалось выборное законодательство в процессе избирательной кампании. В день выборов мы будем следить, чтобы не допускались нарушения на избирательных участках и за его пределами как прав кандидатов в Президенты, так и самих избирателей, а также членов избирательных комиссий и, конечно, наблюдателей. Таким образом, мы вносим свой вклад, в то чтобы в Казахстане были прозрачные, справедливые и законные выборы.

Юристы наших ведущих вузов будут наблюдать за выборами в день их проведения, а в период избирательной кампании они следили за тем, как СМИ освещают деятельность штабов трех кандидатов в Президенты, чтобы у всех них были равные возможности. Могу сейчас сказать, что это было достигнуто.



Гадильбек ШАЛАХМЕТОВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– Участие в работе Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами для меня является причастием к Родине. Что это значит? Это значит, что всем казахстанцам всеми доступными средствами мы, члены комиссии, должны объяснять, что такое нынешний Казахстан и как важен голос каждого. Мое мнение – предстоящие выборы пройдут при высокой явке избирателей. Граждане Казахстана хорошо понимают важность момента и тот факт, что их голоса решают судьбу страны.



Тамара ШИРМЕР, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– У нас в комиссии работают очень ответственные и достойные граждане страны. Мы ездили по регионам, знакомились с работой избирательных комиссий, наших коллег – членов региональных и городских комиссий по контролю за выборами на местах. Люди везде с пониманием и ответственностью относятся к этой работе, никаких неприятных моментов не было. Поэтому я уверена, что выборы пройдут честно, прозрачно, открыто. Все понимают, что выборы Президента – это выборы будущего нашей страны.



Рахилям МАХПИРОВА, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– Для любого человека выборы – это его гражданский долг. Для меня, конечно, важно, чтобы выборы проходили прозрачно, честно, справедливо, чтобы соблюдались демократические принципы. И если я принимаю в этом участие, для меня важно понимать, что мой гражданский долг исполняется, поэтому с точки зрения моей гражданской позиции я получаю большое удовлетворение в своей работе в качестве члена Комиссии.

Работа Комиссии организована хорошо, все ее члены понимают уровень ответственности. Все мы очень стараемся сделать все, чтобы выборы прошли прозрачно.



Несіпбек АЙТҰЛЫ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан

– Сейчас идет активная подготовка к выборам. Я как член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами посещаю регионы. Побывал в Восточно-Казахстанской области, в разных городах, селах, аулах, и везде люди проявляют живой интерес к выборам. Они с интересом воспринимают наши беседы о том, что создана комиссия по наблюдению за выборами, что есть наблюдатели, которые много работают с людьми. Граждане прислушиваются к их мнению. Поэтому я думаю, что выборы пройдут честно, прозрачно – в регионах все под контролем, нарушений я не заметил, все идет в соответствии с международными стандартами.



Ныгметолла ТЛЕУКЕНОВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– Поскольку у меня имеется богатый опыт работы по наблюдению за выборами, я не хотел оставаться в стороне от электорального процесса. Я ощущаю ответственность за будущее своей страны, за то, чтобы у наших граждан повышалась правовая избирательная культура. С каждым новым избирательным процессом роль Республиканской комиссии по контролю за выборами в Казахстане возрастает. Лично для меня это уже третьи выборы, и я вижу немалый прогресс. У нас уже имеется богатый опыт, который еще прибавится после электоральной кампании. Я уверен, что наша комиссия будет способствовать проведению транспарентных выборов в Казахстане.



Патима МАТЖАНОВА, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– С момента обретения суверенитета в Казах­стане прошло уже немало электоральных кампаний различного уровня – от президентских и парламентских до выборов в местные исполнительные органы. Страной наработан большой опыт по проведению выборов, и оценка им давалась как "соответствующим лучшим международным стандартам". Сегодня в числе членов Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами есть и те, кто участвовал в наблюдении за выборами в других странах мира. Используя весь наш опыт, мы намерены осуществлять мониторинг за выборным процессом, концентрируя свои усилия на самом главном – открытости и прозрачности выборов.



Талант РАМАЗАНОВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– Деятельность Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами имеет стратегически важное значение для развития казахстанской демократии. Наблюдатели, подготовленные нами, будут приносить пользу как 26 апреля, так и на последующих выборах в Казахстане спустя десятилетия. Свое участие в этой комиссии считаю возвратом одной тысячной доли своего долга перед Родиной.



Владимир ТЕЛЬНОВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– У Казахстана имеются большие достижения в проведении избирательных кампаний, демонстрируется высокий организационный уровень и соответствие международным стандартам. Наша общественная комиссия проявляет особую настойчивость в мониторинге. Сегодня можно констатировать, что все кандидаты имели равные возможности, и всем избирательным штабам были предоставлены равные условия для проведения агитационной работы. И главное – мы, члены Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами, постараемся сделать все, чтобы выборы были по настоящему открытыми, честными и прозрачными.



Лязат ТУСУПОВА, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– В мире институт наблюдения ведет сравнительно недолгую историю – где-то с 90-х годов, после принятия Копенгагенского договора. Республика Казахстан, приверженная демократическим принципам и стандартам, не остается в стороне от этих процессов. Сегодня наше общество активно развивается, меняется мышление людей – и все эти динамичные процессы требуют более ответственного, деятельного участия граждан в общественно-политической жизни страны.



Чингиз ЛЕПСИБАЕВ, член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– Мое желание принимать участие в работе комиссии обусловлено стремлением поделиться опытом международного наблюдения и внедрить лучшие стандарты работы в деятельность Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Также моя заинтересованность есть в продвижении и повышении роли неправительственных организаций и в целом гражданского общества в электоральном процессе, на выборах в Республике Казахстан.



Тамара ЛАВРИНЕНКО, председатель столичного филиала Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Республике Казахстан:

– Мы с вами являемся свидетелями и активными участниками развития нашей страны. За годы независимости здесь произошли колоссальные изменения, Казахстан стал одним из самых динамично развивающихся государств мира, осуществлены масштабные демократические преобразования по формированию правового государства, и сейчас для нас созданы все условия для проведения честных, открытых, прозрачных выборов. Возобновившая свою работу Республиканская общественная комиссия будет осуществлять наблюдение за проведением выборов, чтобы в каждом уголке страны они прошли открыто, честно, транспарентно, и по итогам кампании намерена дать свое заключение.