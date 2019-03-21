Общество "Хазар": переименование столицы - благодарность народа Елбасы

Председатель Азербайджанского этнокультурного объединения "Хазар" Видади Агаев поделился мнением по поводу переименования столицы, передает Inform.kz.
"Переименование Астаны в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - благодарность народа за мир и процветание нашей страны. Лично я благодарен нашему Елбасы. За его вклад в развитие страны, экономики, главное - он сохранил на казахстанской земле мир, дружбу", – сказал Видади Агаев, во время посещения празднеств, посвященных Наурызу.
По его словам, уже этого достаточно, чтобы переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева.
"Сегодня для меня особый праздник. Я буду только "за", если столица будет носить его имя. Думаю, Нурсултан Назарбаев - наш общий аксакал, отец всех казахстанцев. Он - великий человек, великий политик. Его труды и достоинства нужно ценить", – отметил.
По его словам, Нурсултан Назарбаев проявил себя как мудрый и проницательный политик.
"А у нас в Казахстане всегда царили мир и согласие. Дружба народов - главное достояние страны. Поэтому, дай Аллах ему долгих лет жизни. Тюркский мир вырастил трех великих политиков. Это Мустафа Кемаль Ататюрк - каждый человек, в жилах которого течет тюркская кровь, его любит и уважает. А в Казахстане таким же, если не большим уважением и признанием пользуется Нурсултан Назарбаев. В Азербайджане - Гейдар Алиев. Это выдающиеся политические деятели своего времени", - заключил лидер азербайджанского сообщества.
Напомним, на совместном заседании палат Парламента была единогласно одобрена инициатива по переименованию столицы. Инициатива была озвучена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на совместном заседании палат Парламента РК.