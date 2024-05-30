Подачу заявок на участие в программе «Ауыл аманаты» упростят

Для желающих принять участие в программе повышения доходов сельчан «Ауыл аманаты» разрабатывается электронная информационная система, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Портал позволит подавать заявки на получение льготного кредита для открытия своего дела дистанционно, не выходя из дома.

Проект системы был представлен на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой.

Процесс льготного кредитования участников программы в регионах координируют социально-предпринимательские корпорации. Их офисы расположены в областных центрах, что не очень удобно для людей из отдаленных сел. По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, разрабатываемый портал позволит не только подать заявку, но и отслеживать процесс ее рассмотрения в режиме реального времени.

«Подающий заявку регистрируется в системе через электронную цифровую подпись и загружает необходимые документы. С разрешения пользователя проверяются его личные данные, некоторые из них заполняются автоматически. Процедура рассмотрения заявки в социально-предпринимательской корпорации состоит из нескольких этапов. Желающий получить льготный кредит по программе «Ауыл аманаты» через личный кабинет сможет увидеть, у какого конкретного специалиста находятся документы», — сказал Баглан Бекбауов.

Электронную систему в пилотном режиме планируют внедрить в Жамбылской области.