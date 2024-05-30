Подачу заявок на участие в программе «Ауыл аманаты» упростят

Общество, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Для желающих принять участие в программе повышения доходов сельчан «Ауыл аманаты» разрабатывается электронная информационная система, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Портал позволит подавать заявки на получение льготного кредита для открытия своего дела дистанционно, не выходя из дома.

Проект системы был представлен на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой.

Процесс льготного кредитования участников программы в регионах координируют социально-предпринимательские корпорации. Их офисы расположены в областных центрах, что не очень удобно для людей из отдаленных сел. По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, разрабатываемый портал позволит не только подать заявку, но и отслеживать процесс ее рассмотрения в режиме реального времени.

«Подающий заявку регистрируется в системе через электронную цифровую подпись и загружает необходимые документы. С разрешения пользователя проверяются его личные данные, некоторые из них заполняются автоматически. Процедура рассмотрения заявки в социально-предпринимательской корпорации состоит из нескольких этапов. Желающий получить льготный кредит по программе «Ауыл аманаты» через личный кабинет сможет увидеть, у какого конкретного специалиста находятся документы», — сказал Баглан Бекбауов.

Электронную систему в пилотном режиме планируют внедрить в Жамбылской области.

«Важно создать удобные условия для участников программы. Необходимо тщательно контролировать интеграцию информационной системы с нужными базами данных. Не надо забывать о том, что наша основная цель – повышение доходов сельчан. Поэтому выдаваемые кредиты должны способствовать обретению постоянного дохода жителями сел. Данные об открывших свое дело или трудоустроенных по программе «Ауыл аманаты» будут проверяться через соответствующие базы. Регионы должны держать под пристальным контролем эффективность реализации программы», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

#Правительство #заявки #Дуйсенова #сельчане #«Ауыл аманаты»

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