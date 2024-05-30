Этнический тест обяжут сдавать кандидатов на статус кандасов в Казахстане

В документе описан порядок подачи заявления с пакетом документов, а также основания для отказа в признании принадлежности к казахской национальности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 12 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz

Определение принадлежности заявителей к лицам казахской национальности, осуществляется комиссией по алгоритму, описанному в проекте документа.

К основаниям для отказа в признании принадлежности к казахской национальности, согласно правилам, может стать этнический тест, то есть отрицательные результаты молекулярно-генетической экспертизы.

Также в числе оснований – несоответствие представленных документов, установление недостоверности документов, представленных этническим казахом для признания принадлежности к казахской национальности, наличие компрометирующих сведений о совершении этническими казахами, ходатайствующими о присвоении статуса кандаса и (или) включении в региональную квоту приема кандасов, правонарушений на территории РК и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям.

Кроме того, основанием для отказа является несогласие этнического казаха на доступ к персональным данным.