Общий музей намерены открыть Казахстан и Монголия

Лувсанцэрэн Энх-Амгалан отметил, что поддерживает предложения Дархана Кыдырали о создании совместных проектов в области образования, культуры и археологии.

Фото пресс-службы МИОР РК

В Улан-Баторе пройдет 9-е заседание межпpавительственной казахстанско-монгольской комиссии по тоpгово-экономическому, научно-техническому и культуpному сотpудничеству. Казахстанскую делегацию, прибывшую в Улан-Батор, возглавляет министр информации и общественного развития, сопредседатель межпpавительственной казахстанско-монгольской комиссии Дархан Кыдырали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В ходе рабочего визита Дархан Кыдырали встретился с министром образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан.

"Монголия является надежным партнером для Казахстана, и страна придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений в различных сферах. Мы тесно сотрудничаем и в международных организациях. В этой связи мы намерены и дальше совместно работать в сфере образования и науки, информации и археологии, особенно, в области открытия общего музея, совместного изучения истории кочевников. Совсем недавно монгольский канал UBS и телеканал "Хабар" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал Дархан Кыдырали.

Вместе с тем, он проинформировал о работе министерства и сообщил, что намерен в дальнейшем совместно сотрудничать.

В свою очередь, Лувсанцэрэн Энх-Амгалан отметил, что между двумя государствами существует дружеская связь, и он поддерживает предложения Дархана Кыдырали о создании совместных проектов в области образования, культуры и археологии.

Стороны обсудили вопросы обучения студентов в рамках межправительственных грантов, установления академических связей, также укрепления культурно-гуманитарных отношений.

На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, сельскохозяйственной, транспортной, культурной и спортивной сферах, образовании и науке, добавили в МИОР.