Общий вектор и схожие ценности

Открывая беседу, спикер Мажилиса поздравил Хань Чуньлиня с началом дипломатической миссии в Казахстане и отметил, что это событие выпало на период бурного развития двусторонних отношений.

– Китай – наш ближайший сосед. Наши двусторонние отношения вошли в этап нового «золотого 30-летия» и укрепляются в духе вечного всестороннего стратегического партнерства. Это, в первую очередь, результат упорного труда лидеров наших стран. Важной вехой в выводе казахско-китайских отношений на новый уровень стали регулярные личные встречи Президента

Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса заявил о готовности развивать межпарламентские связи для реализации всех достигнутых главами государств договоренностей. Он также проинформировал дипломата о масштабных экономических и политических реформах, которые реализуются в Казахстане под руководством Главы государства. В частности, о решении народа развивать мирный атом как надежный и экологически чистый источник энергии с последующим за ним развитием науки, техники и производства, а также о планах по наращиванию производственной сферы, банковского сектора и привлечению инвестиций.

В свою очередь Хань Чуньлинь отметил, что политика лидеров Казахстана и Китая имеет общий вектор и несет схожие ценности по многим вопросам: от международной повестки до экономического развития. Посол подчерк­нул, что Казахстан является для КНР важнейшим торговым и инвестиционным партнером в Центральной Азии. Он также обратил внимание на укрепление межпартийных связей.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в таких направлениях, как энергетика, искусст­венный интеллект, цифровая экономика, образование и туризм.