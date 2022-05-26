Обсудили международный опыт

Вчера состоялась онлайн-встреча вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева с выпускниками и стипендиатами международной стипендии «Болашақ».

Участники мероприятия обсудили значимость конституцион­ной реформы для построения Нового Казахстана.

Открывая мероприятие, Куаныш Ергалиев отметил важность инициатив Главы государства по проведению масштабных политических реформ в строительстве Нового Казахстана и ключевую роль стипендиатов программы «Болашақ», обладающих актуальными знаниями и навыками, в построении государства и общества новой формации.

В ходе встречи стипендиаты программы «Болашақ» обсудили опыт лучших практик политических реформ и стратегических программ развития зарубежных стран и их адаптации к местным условиям для обеспечения успеха.

В мероприятии приняли участие более 30 выпускников и стипендиатов программы «Болашақ» престижных вузов США, стран Европы и Азии.