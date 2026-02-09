Обсуждай и предлагай!

Конституционная реформа
9

Народная партия Казахстана ведет работу по разъяснению Конституционной реформы во всех уголках страны. Казахстанскую аудиторию информируют о предлагаемых изменениях, нововведениях и поправках в нормативную часть документа. Также, от населения принимаются рекомендации и предложения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: НПК

Руководитель Аксуатского районного представительства НПК (Область Абай) Кайрат Каирбаев провел с местными партийными активистами дискуссию на тему «Новая Конституция – правовая опора Казахстана».

– Основной целью мероприятия было разъяснение сущности и значения Конституционной реформы, обсуждение основных изменений на пути формирования правового государства и презентация позиций партии в этом направлении, – отметили организаторы. – В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы о роли новой Конституции в модернизации политической системы страны, усилении защиты прав и свобод граждан и совершенствовании системы государственного управления.

Участники обменялись мнениями о том, как реформы влияют на развитие общества. Кроме того, были даны ответы на различные вопросы, интересовавшие граждан. В завершение активисты отметили стратегическое значение конституционных изменений на пути к созданию Справедливого Казахстана.

– Нами сформирована открытая и конструктивная диалоговая площадка, – подчеркнули партийцы. – Такие дискуссии повышают гражданскую активность членов партии и способствуют ответственному отношению к общественным процессам.

«Конституционные реформы – новый шаг в будущее страны» – под таким лозунгом Кызылординский областной филиал НПК провел совещание, посвященное проекту новой Конституции РК. В нем приняли участие руководитель отдела разъяснения права и оказания юридических услуг Департамента юстиции Кызылординской области Айгуль Косбергенова, руководитель отдела регистрации и контроля некоммерческих организаций Еркин Тажикенов, заместитель директора КГУ «Қоғамдық келісім», кандидат исторических наук, доктор PhD Даулет Омаров, адвокат Кызылординской областной коллегии адвокатов Динара Сериккызы и директор Городского молодежного ресурсного центра Медет Жорабек.

В ходе мероприятия были широко представлены основные изменения и дополнения, вносимые в документ. В своих выступлениях эксперты отметили, что конституционные реформы направлены на укрепление справедливости в обществе, повышение эффективности государственных институтов и усиление гражданской активности. Кроме того, особое внимание было защите прав и интересов населения.

– Данное совещание было направлено на усиление слаженной работы партийных структур, уточнение общих целей и эффективную реализацию реализуемых реформ – уточнили организаторы.

Коллектив Туркестанского областного филиала НПК тоже обсудил с активистами предлагаемый проект Конституции.

– Народная партия Казахстана считает важным учитывать мнение активных граждан при обсуждении важных реформ в обществе, – отметили партийцы. – Подобные встречи будут продолжены и в дальнейшем.

#НПК #проект #реформа #конституция

