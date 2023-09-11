Чиновник под следствием пытался пересечь границу

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Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями казахстанский чиновник пытался пересечь границу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inbusiness.kz.

Дело в отношении руководителя государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области Мади Отарбаева поступило в суд в июне текущего года. Как следует из материалов суда, в начале августа в полночь он пытался пересечь границу.

Отарбаев обвиняется в уголовном правонарушении по части 4 уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». С мая текущего года органом уголовного преследования в отношении чиновника избрана подписка о невыезде. 4 августа суд №2 города Усть-Каменогорска изменил ему меру пресечения на содержание под стражей.

«М.Ж. Отарбаев нарушил избранную в отношении него меру пресечения и пытался скрыться от суда. Cуду предоставлен рапорт департамента антикора по ВКО о том, что пресечена попытка пересечения границы через пограничный пост «Кордай» в Кыргызстан М.Ж. Отарбаева в 00:57 3 августа. Обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, за которое предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Суд соглашается с мнением прокурора о том, что подсудимый Отарбаев может скрыться, чем будет препятствовать рассмотрению дела в суде, в связи с чем избранная в отношении него мера пресечения подлежит изменению на более строгую», – говорится в постановлении суда.

Мади Отарбаев и его адвокат просили оставить меру пресечения прежней. Подсудимый уверял, что у него не было злого умысла, по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья он хотел пройти обследование в Бишкеке.

По данным с сайта акимата ЗКО, 55-летний Мади Отарбаев еще находится в должности руководителя ГАСК ЗКО.

В сфере государственного архитектурно-строительного контроля он работает с 2004 года. Также был начальником отделов лицензирования, архитектурно-строительного контроля объектов бюджетного строительства департамента ГАСК Алматы. С 2013 по 2015 год руководил департаментом ГАСК и лицензирования Восточно-Казахстанской области. В 2015 году пару месяцев был в должности руководителя управления строительства Алматы. С апреля по июнь того же года занимал должность исполняющего обязанности руководителя управления ГАСК ВКО. С июля по август 2016 года – исполняющий обязанности руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО.

Запомнился в том числе тем, что ему в 2016 году объявили строгий выговор за то, что назвал своих подчиненных «баранами, которым нужен пастух». Оскорбленные сотрудники управления строительства, архитектуры и градостроительства записали его нелестные высказывания на диктофон и пожаловались в департамент по делам госслужбы.

Также экс-руководитель ведомства был привлечен к адмштрафу в 1,5 млн тенге за нарушение в сфере проведения госзакупок. Тогда судебная коллегия по гражданским делам ВКО признала договоры с компаниями ТОО «Проектно-изыскательский институт «Семстройпроект» и ТОО «Востокоблпроект» недействительными. Суд пришел к выводу, что эти компании были незаконно допущены к инженерному проектированию детсада на 240 мест.