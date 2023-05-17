Объявлен конкурс на лучшие публикации и сюжеты о развитии Астаны

Фото: Kazpravda.kz

В честь Дня столицы запускается конкурс среди авторов на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

К участию приглашаются все казахстанские журналисты. Конкурс организует Служба коммуникаций города при поддержке Управления внутренней политики Астаны.

К участию принимаются материалы об Астане на государственном и русском языках, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 1 июня 2022 года до 16 июня 2023 года. Один участник может представить на конкурс не более 1 материала и только по одной номинации.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший журналист-аналитик» - аналитические материалы о столице в печатных СМИ;

2) «Лучший обозреватель» - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны;

3) «Лучший радиорепортаж» - радиосюжеты, посвященные Астане;

4) «Лучший телесюжет» - телесюжеты о жизни города;

5) «Лучший мобилограф» - видеоролики о жизни мегаполиса;

6) «Лучший фоторепортаж» - фотоработы об Астане;

7) «Лучший материал о 25-летии Астаны в социальных медиа» - специальная номинация, подать заявку могут популярные группы и паблики в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok).

Определять победителей по номинациям будет конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиа-экспертов и уважаемых представителей отрасли в столице.

Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами. За первое место присуждается 1 миллион тенге, за второе место - 500 тысяч тенге, за третье место - 300 тысяч тенге.

Заявки принимаются до 16 июня включительно на электронную почту [email protected].

Контактные телефоны оргкомитета: 8(702) 407-52-82.