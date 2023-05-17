Объявлен конкурс на лучшие публикации и сюжеты о развитии Астаны

Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами.
В честь Дня столицы запускается конкурс среди авторов на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
К участию приглашаются все казахстанские журналисты. Конкурс организует Служба коммуникаций города при поддержке Управления внутренней политики Астаны.
К участию принимаются материалы об Астане на государственном и русском языках, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 1 июня 2022 года до 16 июня 2023 года. Один участник может представить на конкурс не более 1 материала и только по одной номинации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший журналист-аналитик» - аналитические материалы о столице в печатных СМИ;
2) «Лучший обозреватель» - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны;
3) «Лучший радиорепортаж» - радиосюжеты, посвященные Астане;
4) «Лучший телесюжет» - телесюжеты о жизни города;
5) «Лучший мобилограф» - видеоролики о жизни мегаполиса;
6) «Лучший фоторепортаж» - фотоработы об Астане;
7) «Лучший материал о 25-летии Астаны в социальных медиа» - специальная номинация, подать заявку могут популярные группы и паблики в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok).
Определять победителей по номинациям будет конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиа-экспертов и уважаемых представителей отрасли в столице.
Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами. За первое место присуждается 1 миллион тенге, за второе место - 500 тысяч тенге, за третье место - 300 тысяч тенге.
Заявки принимаются до 16 июня включительно на электронную почту [email protected].
Контактные телефоны оргкомитета: 8(702) 407-52-82.
Положение конкурса можно посмотреть по ссылке.