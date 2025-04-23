Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фестиваль предоставляет молодым талантам возможность проявить себя в вокальном, инструментальном и хореографическом направлениях. Проект ориентирован на участников в возрасте от 12 до 18 лет из стран-членов ЮНЕСКО, где существуют Клубы и Ассоциаций ЮНЕСКО.

Данный проект направлен на поддержку творческой молодежи, популяризацию многообразия форм культурного самовыражения и укрепление дружественных связей между странами через искусство, основанное на концепции «культуры мира».

THE PLANET OF ART – 2025 реализуется в рамках продвижения «Пакта во имя будущего», принятого Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года, а также празднований 125-летия Антуана де Сент-Экзюпери, 100-летия Майи Плисецкой, 180-летия Абая Кунанбаева, 100-летия Нургисы Тлендиева и других выдающихся деятелей, чье творчество оставило значительный след в мировой культуре.

THE PLANET OF ART – 2025 способствует популяризации современной интерпретации произведений казахстанских композиторов и хореографов, формируя платформу для международного культурного обмена. Фестиваль предоставляет возможность представить свою страну на международной сцене в качестве юных амбассадоров культуры мира.

Заявки на участие принимаются до 11 мая 2025 года. Отбор проходит в два этапа через онлайн тур и офлайн-прослушивания для казахстанских участников, после которых лучшие участники получат приглашение на финал в Казахстане. Финалисты смогут принять участие в образовательной и культурной программе, организованной при поддержке ведущих педагогов и деятелей искусства Республики Казахстан.

Финальной частью Фестиваля станет масштабный гала-концерт с торжественной церемонией награждения победителей в г. Алматы. Отличительной чертой THE PLANET OF ART – 2025 станет возвращение к традиции сопровождения гала-концерта живым симфоническим оркестром.

Фестиваль проводится в сотрудничестве с Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы и Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования и при поддержке Министерства культуры и информации РК, Министерства просвещения РК, Министерства иностранных дел РК, Национальной Комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Акиматов областей и городов Астана, Алматы и Шымкент, Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы, Клубов ЮНЕСКО Казахстана и других партнеров из стран-участниц проекта.

Напомним, что 20 марта 2025 года официально дан старт музыкальному циклу Международного молодежного фестиваля THE PLANET OF ART – 2025, реализуемого в рамках председательства Казахстана во Всемирной Федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО.

Для подачи заявки необходимо ознакомиться с положением по этой ссылке, регистрация - здесь.

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Контакты для дополнительной информации о проекте:

Телефон: +7 700 394 32 32, +7 700 394 32 34 (WhatsApp)

Email: art.kazfuca@gmail.com

Официальный сайт: https://unescoclubs.kz/

Instagram: https://www.instagram.com/unescoclubskz/