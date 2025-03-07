Объявлена победительница фотоконкурса «Шекара аруы-2025»

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В преддверии 8 марта впервые в Пограничной службе КНБ проводился фотоконкурс среди женщин-военнослужащих «Шекара аруы-2025». По итогам голосования на ведомственной странице Instagram «shekaraknb» победительницей фотоконкурса стала старший сержант Төлеуханова Н.Т.

Итоги конкурса были объявлены в г. Астане в Центральном аппарате Пограничной службы КНБ входе торжественного мероприятия в честь Международного женского дня.

Всего в состязании женственности и красоты принимали участие 22 конкурсанток со всех регионов страны.

Третье место заняла военнослужащая из Костанайской области младший сержант Есентемирова Ж.М., набрав 825 977 понравившихся отметок.

Почетное второе место заняла военнослужащая из Жамбылской области младший сержант Искакова Г.Ү., которая набрала 952 032 голосов.

Победительницей фотоконкурса «Шекара аруы-2025» стала представительница г. Алматы старший сержант Төлеуханова Н.Т., имея на своем счету 1 064 486 лайков.

Чтобы определить победительницу на официальной странице Пограничной службы КНБ в социальной сети Instagram было объявлено голосование, где каждый мог отдать свой голос за понравившуюся военнослужащую.

После начала объявления фотоконкурса, все подразделения границы откликнулись и представили действительно достойных кандидаток и многие согласятся, что все участницы по праву могли стать «Шекара аруы».

Фотоконкурс «Шекара аруы-2025» получил широкую огласку среди общества, а также привлек внимание как внутри ведомства, так и за его пределами. Подобные мероприятия способствуют повышению значимости и роли женщин в военной сфере, подчеркивая их важный вклад в защиту и безопасность страны и укрепив общественное признание и уважение.

#КНБ #фотоконкурс #Шекара аруы-2025

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