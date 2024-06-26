Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024

В этом году была учреждена номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министерство культуры и информации РК опубликовало список номинантов Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024, сообщает Kazpravda.kz

Всего для участия в Премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ.

Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях:

«Алапат тасқын» - телеканал «Qazaqstan»

«Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек» - телеканал «Айғақ»

Программа «Аналитика». Сюжет«Общенациональный телемарафон» - Первый канал Евразия

ТАСҚЫН-2024: «өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні» - телеканал Caspian News

Лучшее журналистское расследование:

«ОТАНДАСТАР» тарихи-танымдық тележобасы - телеканал «Qazaqstan»

«Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі» - телеканал «QYZYLORDA»

Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал «Atameken Business»

«Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге» - телеканал «Хабар»

Лучшая информационная программа:

«Astana Times» жаңалықтар қызметі - телеканал «Астана тв»

«Ақпарат» көшпелі студиясы - телеканал «Qazaqstan»

«BASTY JANALYQTAR» - телеканал «Atameken Business»

Жаңалықтар телеканал - «ТДК-42»

Лучшая аналитическая программа:

«Қоғам назарында» - телеканал «Астана тв»

«САНА» - телеканал «ABAI TV»

«Уәде» - телеканал «Жібек жолы»

«Жеті күн» - телеканал «Хабар»

Лучший социальный проект:

«Құдайы қонақ» телеканал - «Qyzylorda»

«Асар» - телеканал «Turkistan»

«Ана болғым келеді» - телеканал «Жібек жолы»

«50/50» - 31 канал

Лучший документальный фильм:

«Жауынгер» - телеканал «Қазспорт»

«Арамызда Жүрсін» - телеканал «El arna»

«Шетелдегі қазақ балалары» - телеканал «Жібек жолы»

«Бір үйдің 55 баласы»- телеканал «Qazaqstan»

Лучший сериал года:

«Жат бауыр» - телеканал «Qazaqstan»

«Қара жәшік» - телеканал «Хабар»

ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал

«Мошенники» - телеканал «НТК»

Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:

«Көп нүкте» - телеканал «AQTOBE»

«Ділмар» - телеканал «Жетісу»

«Сөздің қысқасы...» - телеканал «Mangystay»

«Давайте обсудим» - телеканал «ТДК-42»

Лучший региональный канал:

Телеканал «Qyzylorda»

Телеканал «Caspian News»

Телеканал «Жетісу»

Телеканал «ТДК-42»

Лучшая детская программа:

«Телебалапан» телеканал «Ulytau»

«АуылDone» 7 канал

«Жұрттың балалары» телеканал «Qazaqstan»

«IBars» телеканал «Balapan»

Лучший тележурналист:

Григорий Беденко - телеканал «Хабар»

Еркін Карин - телеканал «Астана тв»

Нурбек Бекбау - телеканал «Qazaqstan»

Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия

Лучший телеведущий:

Мадина Балгабаева - телеканал «КТК»

Каиржан Смагулов - телеканал «24 KZ»

Айкерим Есенали - телеканал «Qazaqstan»

Мадина Алмолдина - телеканал «Atameken Business»

Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.

Премия «Тұмар» была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства Культуры и информации РК.