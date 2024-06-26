Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В этом году была учреждена номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министерство культуры и информации РК опубликовало список номинантов Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024, сообщает Kazpravda.kz

Всего для участия в Премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ.

Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях:

 «Алапат тасқын» - телеканал «Qazaqstan»
 «Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек» - телеканал «Айғақ»
 Программа «Аналитика». Сюжет«Общенациональный телемарафон» - Первый канал Евразия
 ТАСҚЫН-2024: «өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні» - телеканал Caspian News

Лучшее журналистское расследование:

 «ОТАНДАСТАР» тарихи-танымдық тележобасы - телеканал «Qazaqstan»
 «Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі» - телеканал «QYZYLORDA»
 Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал «Atameken Business»
 «Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге» - телеканал «Хабар»

Лучшая информационная программа:

 «Astana Times» жаңалықтар қызметі - телеканал «Астана тв»
 «Ақпарат» көшпелі студиясы - телеканал «Qazaqstan»
 «BASTY JANALYQTAR» - телеканал «Atameken Business»
 Жаңалықтар телеканал - «ТДК-42»

Лучшая аналитическая программа:

 «Қоғам назарында» - телеканал «Астана тв»
 «САНА» - телеканал «ABAI TV»
 «Уәде» - телеканал «Жібек жолы»
 «Жеті күн» - телеканал «Хабар»

Лучший социальный проект:

 «Құдайы қонақ» телеканал - «Qyzylorda»
 «Асар» - телеканал «Turkistan»
 «Ана болғым келеді» - телеканал «Жібек жолы»
 «50/50» - 31 канал

Лучший документальный фильм:

 «Жауынгер» - телеканал «Қазспорт»
 «Арамызда Жүрсін» - телеканал «El arna»
 «Шетелдегі қазақ балалары» - телеканал «Жібек жолы»
 «Бір үйдің 55 баласы»- телеканал «Qazaqstan»

Лучший сериал года:

 «Жат бауыр» - телеканал «Qazaqstan»
 «Қара жәшік» - телеканал «Хабар»
 ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал
 «Мошенники» - телеканал «НТК»

Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:

 «Көп нүкте» - телеканал «AQTOBE»
 «Ділмар» - телеканал «Жетісу»
 «Сөздің қысқасы...» - телеканал «Mangystay»
 «Давайте обсудим» - телеканал «ТДК-42»

Лучший региональный канал:

 Телеканал «Qyzylorda»
 Телеканал «Caspian News»
 Телеканал «Жетісу»
 Телеканал «ТДК-42»

Лучшая детская программа:

 «Телебалапан» телеканал «Ulytau»
 «АуылDone» 7 канал
 «Жұрттың балалары» телеканал «Qazaqstan»
 «IBars» телеканал «Balapan»

Лучший тележурналист:

 Григорий Беденко - телеканал «Хабар»
 Еркін Карин - телеканал «Астана тв»
 Нурбек Бекбау - телеканал «Qazaqstan»
 Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия

Лучший телеведущий:

 Мадина Балгабаева - телеканал «КТК»
 Каиржан Смагулов - телеканал «24 KZ»
 Айкерим Есенали - телеканал «Qazaqstan»
 Мадина Алмолдина - телеканал «Atameken Business»

Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.

Премия «Тұмар» была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства Культуры и информации РК.

 

 

#телевидение #премия #Тұмар #номинанты

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