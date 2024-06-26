Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024

В этом году была учреждена номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях»
Министерство культуры и информации РК опубликовало список номинантов Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024, сообщает Kazpravda.kz
Всего для участия в Премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ.
Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях:
«Алапат тасқын» - телеканал «Qazaqstan»
«Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек» - телеканал «Айғақ»
Программа «Аналитика». Сюжет«Общенациональный телемарафон» - Первый канал Евразия
ТАСҚЫН-2024: «өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні» - телеканал Caspian News
Лучшее журналистское расследование:
«ОТАНДАСТАР» тарихи-танымдық тележобасы - телеканал «Qazaqstan»
«Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі» - телеканал «QYZYLORDA»
Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал «Atameken Business»
«Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге» - телеканал «Хабар»
Лучшая информационная программа:
«Astana Times» жаңалықтар қызметі - телеканал «Астана тв»
«Ақпарат» көшпелі студиясы - телеканал «Qazaqstan»
«BASTY JANALYQTAR» - телеканал «Atameken Business»
Жаңалықтар телеканал - «ТДК-42»
Лучшая аналитическая программа:
«Қоғам назарында» - телеканал «Астана тв»
«САНА» - телеканал «ABAI TV»
«Уәде» - телеканал «Жібек жолы»
«Жеті күн» - телеканал «Хабар»
Лучший социальный проект:
«Құдайы қонақ» телеканал - «Qyzylorda»
«Асар» - телеканал «Turkistan»
«Ана болғым келеді» - телеканал «Жібек жолы»
«50/50» - 31 канал
Лучший документальный фильм:
«Жауынгер» - телеканал «Қазспорт»
«Арамызда Жүрсін» - телеканал «El arna»
«Шетелдегі қазақ балалары» - телеканал «Жібек жолы»
«Бір үйдің 55 баласы»- телеканал «Qazaqstan»
Лучший сериал года:
«Жат бауыр» - телеканал «Qazaqstan»
«Қара жәшік» - телеканал «Хабар»
ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал
«Мошенники» - телеканал «НТК»
Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:
«Көп нүкте» - телеканал «AQTOBE»
«Ділмар» - телеканал «Жетісу»
«Сөздің қысқасы...» - телеканал «Mangystay»
«Давайте обсудим» - телеканал «ТДК-42»
Лучший региональный канал:
Телеканал «Qyzylorda»
Телеканал «Caspian News»
Телеканал «Жетісу»
Телеканал «ТДК-42»
Лучшая детская программа:
«Телебалапан» телеканал «Ulytau»
«АуылDone» 7 канал
«Жұрттың балалары» телеканал «Qazaqstan»
«IBars» телеканал «Balapan»
Лучший тележурналист:
Григорий Беденко - телеканал «Хабар»
Еркін Карин - телеканал «Астана тв»
Нурбек Бекбау - телеканал «Qazaqstan»
Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия
Лучший телеведущий:
Мадина Балгабаева - телеканал «КТК»
Каиржан Смагулов - телеканал «24 KZ»
Айкерим Есенали - телеканал «Qazaqstan»
Мадина Алмолдина - телеканал «Atameken Business»
Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.
Премия «Тұмар» была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства Культуры и информации РК.