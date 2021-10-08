Обязательную вакцинацию для допуска на работу утвердил Минздрав РК

Вакцинация стала обязательным условием допуска на работу в Казахстане. Соответствующий приказ, который вступит в силу 17 октября 2021 года, подписал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает Kazpravda.kz.
В частности, внесены дополнения в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 27 мая 2021 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине».
Так, «для недопущения распространения COVID-19 в местностях и (или) объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, осуществляется допуск на работу в очном режиме для работников организаций, получивших вакцинацию против COVID-19 в организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным врачом РК, главными государственными санитарными врачами на соответствующей административно-территориальной единице».
Не вакцинированные же работники допускаются на работу в очном режиме при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней), медицинской справки, подтверждающей постоянные медицинские противопоказания, или же если переболели COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.
