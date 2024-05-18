Деревья стоят «по колено» в воде

Заметный ущерб нанес паводок лесному хозяйству Западно-Казахстанской области, вынудив специалистов лесхозов (а все они находятся в пойме главной водной артерии региона – реке Урал (Жайык) скорректировать рабочие планы на текущий год.

Водой были залиты и 22 га пяти лесопитомников. Как отмечают в Западно-Казах­станской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, пока установить сумму материальных убытков сложно.

Если вода на затопленных участках простоит трое-четверо суток, большая часть материала может остаться пригодной для посадки, если же порядка двух-трех недель – практически все саженцы могут погибнуть.

В этом году в Западном Казахстане планировалось увеличить лесные насаждения на 3 957 га, высадив почти 15 млн саженцев. Так как прогнозы по большой воде были сделаны еще зимой, основной объем работы, а это высадка более 10,5 млн саженцев, оставили на осень. На сегодня саженцы высажены на площади 734 га.

– В регионе поспели семена карагача. На сегодняшний день ведется их сбор с последующим высевом в базовых питомниках Бурлинского и Уральского КГУ, а также на участках ранее затопленных питомников, где вода уже отступила.

Также планируем завезти семена из других регионов, в частности, из Костанайской области. Такой опыт у нас уже есть, – говорит руководитель территориальной инспекции Нурлан Рахимжанов. – Кроме того, практически вся техника лесхозов была задействована на период паводка, поэтому нужно время, чтобы привести ее в порядок. В любом случае мы должны обеспечить выполнение плана. Приложим к этому все усилия.

От паводка не пострадала лишь территория Урдинского лесхоза, действующего в самом южном районе области – Бокейординском. До 1957 года общая площадь коммунального госучреждения составляла около 100 тыс. га. Сейчас она сократилась до 17 тыс. га, остальное – земля, арендованная РФ под испытательный полигон.

Сосновый бор, заложенный двести лет назад по указу правителя Букеевской орды Жангир-хана, сегодня официально на территории КГУ занимает площадь в 156,8 га. Есть еще небольшие колки на занятой полигоном земле. Но так как данная территория – спецзона, работники лесхоза лишь охраняют зеленые островки, другие работы проводить там не положено.

Земли Урдинского лесхоза – особо охраняемые природные территории местного значения, а сосновый бор считается уникальным, так как растет буквально на песках. Он и заложен был специально, чтобы сдержать наступление барханов.

Сохранить бор от пожаров, браконьеров – одна из основных задач, стоящих перед специалистами лесхоза. Выполнить ее сегодняшнему поколению намного труднее. Дело в том, что еще несколько десятилетий назад грунтовые воды залегали на глубине 0,6–1 метр, в настоящее же время вода ушла на глубину более трех метров. Открытых водоемов нет. Отсюда и приживаемость новых посадок ниже средней, 35–40%.

– Мы работаем согласно лесоустроительному проекту 2016 года, в котором прописано, где делать санитарные рубки, посадки. Документ подготовлен на основе аэрокосмической съемки, анализа специалистов проектной организации, – говорит директор Урдинского лесхоза Акылбек Альсейтов. – По технологии сажаем без полива. С поливом приживаемость могла бы достигнуть порядка 85%, но тогда ежегодный объем посадок не превышал бы и пяти гектаров. В этом году в рамках поручения Президента планируем охватить посадками 324 гектара, уже засажено 100 гектаров. В конце марта почти на 28 гектарах высадили 65 тысяч саженцев сосны. На площади около 56 гектаров посеяли саксаульник. Осенью продолжатся посадки, в том числе таких засухоустойчивых кустарников, как лох серебристый, тамарикс.

На территории лесхоза разбит питомник, занимающий три гектара, где выращиваются сеянцы и саженцы около 10 видов хвойных и лиственных пород.

К слову, в связи с изменением климата и снижением уровня залегания грунтовых вод посадка засухоустойчивых теплолюбивых пород последние несколько лет рекомендована всем лесхозам региона. На сегодня из более чем 15,1 млн га земельного фонда Западно-Казахстанской области лесом покрыто лишь около 88,5 тыс. га. Темпы лесовосстановления значительно возрастут благодаря вниманию к отрасли, уверены специалисты лесного хозяйства.

Так, только в прошлом году из местного бюджета было выделено свыше 1,1 млрд тенге на приобретение спецтехники и оборудования. Дополнительно в резерве Правительства и областном бюджете изысканы средства (120 млн тенге) на укрепление материально-технической базы лесных учреждений для борьбы с пожарами.

В текущем году для улучшения материально-технического оснащения лесхозов из областного бюджета выделено 931,2 млн тенге. На эти средства в ближайшее время планируется приобрести 33 трактора различных марок, 27 мотоциклов, две пожарные и четыре патрульные машины.

Так как одной из проблем в борьбе с лесными пожарами в Западно-Казахстанской области было отсутствие системы раннего обнаружения, в этом году подана и поддержана бюджетная заявка на 48 млн тенге на приобретение услуги по мониторингу. Десять видеокамер будут охватывать территории шести КГУ по охране лесов и животного мира.