Комарам и мошкам объявлена война

Общество
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Сергей Горбунов

В Павлодарской области, не дожидаясь окончания паводка на Иртыше, приступили к обработке от гнуса обширных пойменных территорий

фото Валерия Бугаева

Не будет преувеличением сказать, что ежегодно по весне у исполнительной власти региона всплывают две сезонные проблемы: паводки и вызванный ими разлив Иртыша. А также появление на масштабных пространствах, примыкающих к реке, полчищ комаров и мошек.

В отдельные годы крылатые полчища кровососущих тер­роризировали не только людей, но и дикую и домашнюю живность, существенно влияя на их благополучие.

Поэтому борьба с гнусом в павлодарском Прииртышье всегда была одной из главных задач местных акиматов и коммунальных служб. В последние годы они начали добиваться успеха, в результате чего комары и мошки уже не так досаждают людям и животным. Произошло это не только из-за более масштабной и многоплановой обработки территорий, особенно поймы Иртыша, но и научного подхода к проб­леме.

Говоря об этом на совещании, посвященном проведению дезинсекционной кампании, руководитель управления нед­ропользования, окружающей среды и водных ресурсов Айгерим Кабыл­таева отметила, что методы и подходы к борьбе с гнусом в прошлом году дали результат. Управление оценило эффективность обработки на уровне 90%. Количество личинок на квадратный метр удалось сократить с 1 000 до 230.

Нынешней весной в пойме Иртыша проведут авиа-, речную и барьерную обработку. И она уже начата. В частности, общая площадь авиаобработки в нынешнем году составит 127 тыс. га с охватом прибрежной зоны Павлодара, поймы Аксу, Актогая и Теренколя, а также впервые будут обработаны поймы Иртышского и Павлодарского районов. Особый акцент уделен Павлодарскому району: здесь все 38 сел обработают против кровососущих насекомых, для чего задействовано восемь самолетов АН-2. К этому следует добавить, что дезинсекцией охватят 59 сел четырех прибрежных районов. Данное новшество введено с целью синхронизации проводимых мероприятий. Предусматривается использование многокомпонентных препаратов нового поколения, к действующим веществам которых у гнуса пока не выработалась резистентность.

Кроме того, с этого года 1 800 км основного русла Иртыша обработают трехкратно с помощью плавсредств. Эта работа также уже началась. В связи с большим объемом попусков принято решение об увеличении количества точек сброса биопрепарата в Иртыш с восьми до 10 путем сокращения расстояния между ними. Дополнительно опылят и его протоки-речки.

Что касается Павлодара, то уже с конца апреля начали уничтожать личинок комаров и мошек вдоль берега реки, на дачных участках, в подвалах многоэтажек, скверах и в окрестных малых водоемах. Более того, впервые в трамвайном управлении областного центра пере­оборудовали восемь единиц подвижного состава, и они ночью распыляют вдоль трасс препараты против гнуса.

#борьба #комары #обработка #мошки

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