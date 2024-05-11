Военнослужащие теробороны возложили цветы к памятнику Алие Молдагуловой

Фото: Минобороны РК

В Астане состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Алие Молдагуловой.

В ней приняли участие спикер Сената парламента РК Маулен Ашимбаев, ветераны труда, представители общественности и военнослужащие столичной бригады территориальной обороны.

Возложив цветы к памятнику отважной девушки-снайперу, участники церемонии почтили память казахстанцев, сложивших головы на фронтах Второй мировой войны, минутой молчания.

В завершение встречи состоялась короткая беседа Маулена Ашимбаева с военнослужащими территориальной обороны. Спикер парламента отметил вклад военнослужащих в борьбе с паводками.

Он также подчеркнул, что Казахстан, проводя миролюбивую внешнюю политику, должен заботиться об укреплении обороноспособности страны. И в этом смысле ведущую роль играют Вооруженные силы, которые в любую минуту готовы встать на защиту независимости, территориальной целостности страны и протянуть руку помощи народу.