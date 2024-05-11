Военнослужащие теробороны возложили цветы к памятнику Алие Молдагуловой

В церемонии принял участие спикер Сената парламента Маулен Ашимбаев,, передает Kazpravda.kz
В Астане состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Алие Молдагуловой.
В ней приняли участие спикер Сената парламента РК Маулен Ашимбаев, ветераны труда, представители общественности и военнослужащие столичной бригады территориальной обороны.
Возложив цветы к памятнику отважной девушки-снайперу, участники церемонии почтили память казахстанцев, сложивших головы на фронтах Второй мировой войны, минутой молчания.
В завершение встречи состоялась короткая беседа Маулена Ашимбаева с военнослужащими территориальной обороны. Спикер парламента отметил вклад военнослужащих в борьбе с паводками.
Он также подчеркнул, что Казахстан, проводя миролюбивую внешнюю политику, должен заботиться об укреплении обороноспособности страны. И в этом смысле ведущую роль играют Вооруженные силы, которые в любую минуту готовы встать на защиту независимости, территориальной целостности страны и протянуть руку помощи народу.