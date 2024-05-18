Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев

Отмена утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию может оставить тысячи людей без работы и разрушить целую отрасль производства в стране, считает министр, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпромстрой

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев провел встречу с депутатами Мажилиса Нартаем Сарсенгалиевым и Наурызом Сайлаубай, а также активистами из ряда регионов страны. Темой обсуждения стал вопрос по пересмотру сборов за утилизацию автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также сбора за первичную регистрацию.

Министр Шарлапаев подчеркнул, что утилизационный платеж и сбор за первичную регистрацию играют ключевую роль в стимулировании спроса на новые автомобили. Их отмена подорвет долгосрочное развитие экономики и окажет негативное влияние на диверсификацию экономики.

Он озвучил основные аргументы в поддержку утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию.

По словам министра, введение утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию в 2016 году нивелировало снижение импортных таможенных пошлин на новые автомобили с 30% до 15%, а на б/у автомобили – с 48% и 120% в зависимости от параметров, до 15%. Это стимулировало развитие отечественного автопрома и создало благоприятные условия для инвестиций. В результате в 2023 году было реализовано порядка 198 тысяч единиц транспортных средств, из которых 71% - отечественного производства. Объем инвестиций в 2023 году только в действующие проекты автопрома составил 35,8 млрд тенге, что в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Помимо этого, дифференцированный сбор за первичную регистрацию автомобилей, изменяющийся в зависимости от возраста транспортного средства, способствует омоложению автопарка страны. Ставка сбора для машин до 2 лет составляет 923 тенге, что поддерживает политику омоложения автопарка.

Вместе с тем утилизационный сбор создал условия для приобретения и производства новых автомобилей повышенного экологического класса. Кроме того, он способствует соблюдению международных обязательств Казахстана в рамках ВТО и улучшению экологической ситуации, обеспечивая создание системы утилизации.

В автомобильной промышленности Казахстана занято около 6 тыс. человек, а в смежных отраслях – около 9,5 тысяч человек. Планируется создание дополнительных рабочих мест в количестве 7,3 тысячи за счет новых проектов. Отмена сборов может оставить занятых на заводах людей без работы и убить целую отрасль производства в стране.

Между тем утилизационный сбор также поддерживает технологическое развитие и инновации в автопроме. Благодаря ему, в Казахстане развиваются проекты по производству компонентов, таких как пластиковые детали, выхлопные системы, сиденья, мультимедийные системы, автошины и аккумуляторы. Это создает новые рабочие места и повышает конкурентоспособность отечественного автопрома на международном уровне.

Министр Шарлапаев подчеркнул, что после снижения утилизационного сбора на 50% в 2022 году, было зафиксировано увеличение количества старых автомобилей, что указывает на изменение структуры автопарка в сторону увеличения доли устаревших транспортных средств. При этом, это снижение никак не повлияло на стоимость ввозимых автомобилей. Увеличение количества старых и непригодных машин на дорогах негативно скажется на безопасности и экологии.

В Казахстане сумма утилизационного сбора на легковые автомобили составляет от 0 тенге до 2,1 млн тенге в зависимости от объема двигателя.

В России утилизационный сбор достигает до 8,3 млн тенге, в Беларуси – до 7,8 млн тенге, в Узбекистане – до 5,9 млн тенге.

В Казахстане будут введены в эксплуатацию три крупных проектов по производству автомобилей (KIA Qazaqstan, Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, Orbis Kazakhstan) с общим объемом производства 240 тысяч единиц, будут реализованы 10 проектов по производству компонентов до конца 2025 года, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Общая сумма инвестиций в новые проекты составит более 760 млрд тенге.

Министр также отметил, что утилизационный сбор положительно сказался на экономике. За период 2018-2022 гг. налоговые поступления составили 68,5 млрд тенге, а за 2023 год – 47,5 млрд тенге, что на 76% выше показателей 2022 года.