Очередная отповедь

Транспорт
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Андрей Кратенко

С решительной отповедью электронной очереди в пограничном пункте пропуска выступили грузоперевозчики
Северо-Казахстанской области.

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Предприниматели Акжарского и Уалихановского райо­нов выразили недовольство введением электронной очереди через пункт пропуска «Бидаик». Новинку внедрили с 1 ноября в пилотном режиме. Электронной очередью можно воспользоваться, зарегистрировавшись по ссылке cgr.qoldau.kz⁄ru⁄start или в приложении «CarGoRuqsat».

Проблема в том, что Интернет в приграничных местах слабенький. И при бронировании у предпринимателей стали возникать проблемы. При регистрации на сайте нужно ввести данные о водителе и транспортном средстве, указать дату пересечения границы. Казалось бы, разработчики новых правил руководствовались благими намерениями: цель была уменьшить время на пересечение границы, избавить пункт пропуска от заторов. Хотя и без этого новшества транспортных заторов здесь почти не случалось, то есть проблем не было, но вот теперь они появились.

В ответ на коллективные жалобы проблему электронной очереди рассмотрели на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО. Представители департамента государственных доходов по СКО заявили: они в курсе, что «Бидаик» пересекает не так много грузового транспорта, поэтому они и выбрали его, что, конечно, странно.

– Именно здесь у нас есть возможность обкатать систему, посмотреть, какие причины, какие последствия, – пояснил заместитель руководителя департамента госдоходов по СКО Дамир Нургалиев. – Ранее этот пилотный проект был запущен на внешних границах с Узбекистаном, Китаем, и там он нормально работает. Что касается Интернета, то заказать очередь можно хоть за месяц, хоть за несколько дней, причем сделать это можно из дома или любого другого места. Налоговую отчетность как-то ведь сдают перевозчики онлайн. Они также могут забронировать очередь на любую дату и время.

В ответ перевозчики говорили о том, что сроки получения заказов и перевозки груза могут быть неожиданными, поэтому иной раз нельзя спланировать выезд в соседнюю страну. Кроме того, с введением электронной очереди появится новый платеж в размере одного МРП за одно пересечение границы, который будет действовать уже с 1 января 2024 года.

Только в Уалихановском районе примерно 200 индивидуальных предпринимателей, которые регулярно выезжают в Россию.

– Мы пересекаем границу один-два раза в день, то есть ездим туда как в соседнее село, – говорит предприниматель Акылбай Ибрагимов. – Этот проект может быть приемлем для дальнобойщиков, которые осуществ­ляют международные перевозки, пересекают границу один или два раза в месяц. Они один раз пересекут границу и заработают миллион, а нам, чтобы заработать половину этой суммы, надо 20 раз съездить. С 1 января еще и проезд будет платным. Чтобы проехать границу 20 раз, придется заплатить 69 тысяч тенге! За что?

Предпринимателям пояснили, что платежи по «CarGoRuqsat» будут идти на инфраструктурное развитие границы. Однако предприниматели недоумевают, почему обязательный платеж не предусмотрен в Налоговом кодексе?

– Любой платеж, любой налог должен быть указан в Налоговом кодексе, – считает председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО Инесса Куанова.

Руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин согласился, что если индивидуальные предприниматели пересекают государственную границу ежедневно или через день, то нагрузка для них по данному платежу действительно станет весомой.

В итоге грузоперевозчики СКО попросили оставить альтернативу электронному бронированию очереди.

#граница #СКО #пропуск #электронная очередь #грузоперевозчики #Бидаик

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