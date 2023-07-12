Очередной круг пройден

В матче четвертого круга Открытого первенства Великобритании первая ракетка Казахстана встречалась с Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Игра продолжалась всего 28 минут, после чего южноамериканская теннисистка приняла решение отказаться от борьбы в связи с травмой. На тот момент Рыбакина вела со счетом 4:1.

Стоит отметить, что совсем недавно в немецком Штутгарте они уже встречались между собой, но тогда именно казахстанка снялась с матча по причине травмы. А в начале года они сыграли в Абу-Даби (ОАЭ), и тогда Рыбакина уступила Хаддад-Майе в трех партиях со счетом 6:3, 3:6 и 2:6.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с Онс Жабер (Тунис), которая победила Петру Квитову из Чехии – 6:0, 6:3. Примечательно, что Елена и Онс играли в финале Уимблдона-2022, где наша спорт­сменка выиграла по итогам трех сетов со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала победительницей турнира.

Теперь несколько слов о других наших теннисистах, выступающих на международных турнирах. Михаил Кукушкин дошел до финала турнира серии «Челленджер» в Блумфилд Хилс (США), где уступил американцу Стиву Джонсону со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7).

В городе Нонтхабури (Таи­ланд) на турнире серии ITF Juniors J60 Полина Слепцова стала финалисткой. В матче за титул казахстанка уступила китаянке Ма Ру Хи – 6:7 (3:7), 2:6.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) завершился турнир серии ITF Juniors J30. У девушек казахстанка Ариана Колбасина в финале проиграла Сабине Хабибрахмановой (Кыргызстан) – 0:6, 1:6. У юношей в парном разряде Рустам Сарманов и Ибрагим Тургамбеков стали финалистами, уступив в матче за трофей узбекам Сарвару Азаматову⁄Илье Игнатову – 6:7 (2:7), 7:5, 5:10.

Хорошие результаты показали наши юниоры до 14 лет на турнире серии Tennis Europe в Амстердаме. У мальчиков в парном разряде казахстанец Ахмади Маханов в дуэте с поляком Игором Барт­ников в финале обыграли местных теннисистов Фенниса⁄Рюденбурга со счетом 6:2, 6:4, а у девочек Томирис Нуржан в паре с японкой Мисаки Ямагачи в финале уступили Ба (Бельгия)⁄Клейненбург (Нидерланды) – 3:6, 2:6.